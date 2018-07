CURVED-Cast Folge 37: Gerüchte zur Galaxy Watch und bunte iPhones

Samsungs kommende Smartwatch, die wohl Galaxy Watch heißen wird, sorgt vorab für Aufsehen. In der neuen Ausgabe des CURVED-Cast fassen Marco und René die Gerüchte zur Uhr zusammen und sprechen über unzerbrechliches Display und erklären, was "FIFA 19" mit "Fortnite" zu tun hat.

Sommerzeit ist auch Smartwatch-Zeit. Zumindest bei Samsung. Der Hersteller nutzt regelmäßig die IFA als Bühne für neue digitale Zeiteisen. Ob das auch 2018 der Fall sein wird, ist noch nicht ganz klar. Sicher scheint aber, dass die Gear-Reihe von der Galaxy Watch abgelöst. Zumindest war kurzzeitig versehentlich eine Webseite, die die Uhr gezeigt hatte, ins Netz gelangt – und schnell wieder verschwunden. Welche Gerüchte sich sonst noch um die Uhr ranken, besprechen René und Marco ausführlich im CURVED-Cast.

"Fortnite" in "FIFA 19" und ein unzerbrechliches Display

Apropros Samsung. Ganz offiziell hat der Hersteller ein neues Display vorgestellt. Das klingt erstmal unspektakulär, hat es aber doch in sich. Denn die Südkoreaner behaupten, dass das neue Display unzerbrechlich sein soll – und biegbar. Außerdem sprechen die beiden darüber, was der Multiplayer-Hit "Fortnite" mit der kommenden Fußballsimulation "FIFA 19" zu tun hat und in welchen Farben kommende iPhone-Modelle erscheinen könnten. Alle Details hört ihr, wenn ihr auf den Play-Button drückt.

