CURVED-Cast Folge 38: Das Galaxy Tab S4 ist da und Apple Pay kommt

In der neuen Ausgabe des CURVED-Cast sprechen René und Marco über Samsungs neue Tablets, das Galaxy Tab S4 und das Galaxy A 10.5, über den nahenden Start von Apple Pay in Deutschland und Atari-Spiele in Tesla-Autos.

Samsung läutet das zweite Technik-Halbjahr 2018 ein. Am 1. August 2018 stellte der Hersteller das Galaxy Tab S4 und das Galaxy Tab A 10.5 vor. Zwei Geräte für ganz unterschiedliche Nutzergruppen. Denn während man auf dem Tab S4 dank des speziellen DeX-Modus auch arbeiten kann, soll das Tab A 10.5 die richtige Wahl für die ganze Familie sein. Ein Gehäuse mit gummierte Rückseite und ein spezieller Kindermodus machen es möglich.

Apple Pay kommt nach Deutschland, Atari-Spiele ins Auto

Für viel Freude bei den iPhone-Nutzern hierzulande sorgte Apple-Chef Tim Cook mit nur einem Satz: "Apple Pay ist jetzt weltweit in 24 Märkten mit 4900 Bankpartnern verfügbar und wir freuen uns darauf, Deutschland später im Jahr hinzuzufügen", so Cook in einer Telefonkonferenz. Der Bezahldienst Apple Pay kommt also nach Deutschland. Auch die erste Bank steht schon fest. Welche das ist, erfahrt ihr, wenn ihr auf den Play-Button klickt. Dann hört ihr auch, was es mit den Atari-Spielen auf sich hat, die mit einem kommenden Software-Update in Teslas Elektroautos spielbar sein werden.

