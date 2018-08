CURVED-Cast Folge 40: Galaxy Note 9 mit S Pen und Samsung DeX

Stifte für Touchscreens sind aus der Mode gekommen, das Samsung Galaxy Note 9 hat aber immer noch einen. Der S Pen lässt sich bequem im Gehäuse des Smartphones verstauen und hat in diesem Jahr neue Funktionen gelernt. Welche das sind und was das Note 9 sonst noch auszeichnet, darüber unterhalten sich René und Jan.

Ein etwas größeres Display, mehr Speicher, ein größerer Akku, der gleiche Chipsatz, die gleiche Kamera und ein sehr ähnliches Design: Sowohl beim Blick auf das Datenblatt als auch auf die Smartphones in der Hand kann man das Galaxy Note 9 und das Galaxy S9 Plus leicht verwechseln. Doch mit dem S Pen hat das Note 9 ein einzigartiges Zubehör. Von anderen Modellen der Note-Serie abgesehen gibt es kein anderes in Deutschland relevantes Smartphone mit einem Stift.

S Pen und Samsung DeX

Dank Bluetooth lässt sich der S Pen beim Galaxy Note 9 auch erstmals aus einer größeren Entfernung als Fernbedienung für Apps auf dem Smartphone benutzen. Darüber hinaus ist beim Note 9 nur noch ein USB-C-Kabel notwendig, um es mit Samsung DeX als PC-Ersatz an einen großen Bildschirm anzuschließen.

