CURVED-Cast Folge 43: Apple-Vorschau und IFA-Rückschau

Was könnte Apple auf der Keynote am 12. September vorstellen? Und welche Highlights gab es auf der IFA zu sehen? Beide Fragen beantworten euch Jan und Marco im CURVED-Cast.

2018 geht in die heiße Phase. Am 12. September wird Apple seine neue iPhone-Generation vorstellen. Für viele Technik-Fans ist das einer der wichtigsten Tage im Jahr. Deswegen spekulieren Jan und Marco in der neuen Ausgabe des CURVED-Cast schon einmal, welche Highlights Apple vorstellen könnte. Zur Debatte stehen neben einem Nachfolger für das iPhone X neue Apple Watches und ein neues iPad.

Die Highlights der IFA

Dazu geben Beide einen kurzen Rückblick auf die Highlights der IFA 2018. Besonders interessant war zum Beispiel das Lenovo Yoga Book C930. Das Notebook kommt mit einem E-Ink-Bildschirm anstelle einer Tastatur, der sich auch zum Lesen von eBooks und als Zeichenblock eignet. Außerdem gab es 2018 einige Smartphones zu sehen, darunter das Sony Xperia XZ3, das ZTE Axon 9 Pro und das Huawei Mate 20 Lite.

Alle Infos hört ihr, wenn ihr auf den Play-Button klickt. Den CURVED-Cast könnt ihr natürlich auch in iTunes und Spotify oder einer Podcast-App eurer Wahl, wie etwa Google Podcasts, abonnieren.