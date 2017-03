CURVED live: Wir zocken Zelda auf der Nintendo Switch

Am 3. März kommt die Nintendo Switch endlich weltweit in den Handel. Die CURVED-Redaktion hat ein Exemplar bekommen und zockt ab 14 Uhr live auf Facebook.

Direkt nach dem Mobile World Congress 2017 wartet schon das nächste Highlight: Am 3. März 2017 kommt die Nintendo Switch endlich in den Handel. Wir nehmen uns in den Markstart zum Anlass, um ein neues Format auszuprobieren. Auf Facebook werden Marco und Steffi die Konsole an den Fernseher anschließen und live mit Euch "1-2-Switch", "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und, wenn Ihr ganz viel Glück habt, "Just Dance" zocken.

Ihr habt die Möglichkeit, während des gesamten Streams die Fragen zu stellen, die Euch schon seit Wochen unter den Nägeln brennen und das Geschehen auf dem Bildschirm aktiv mitzugestalten. Also: Klickt um 14 Uhr rein, wenn CURVED auf Facebook live auf Sendung geht.