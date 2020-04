CURVED verlost zwei Google Pixel 3a – für den besten Scherz zum 1. April

April, April! Der 1. April ist traditionell der Tag für Ulknudeln, die mit witzigen Ideen ihre Mitmenschen ein bisschen auf die Schippe nehmen wollen. Aber unsere Aktion ist kein Aprilscherz: Wir verlosen in Kooperation mit Google zwei Google Pixel 3a. Was ihr dafür tun müsst?

Das Google Pixel 3a ist das erste seiner Art. Es wurde im Mai 2019 bei der Google I/O vorgestellt, sieben Monate nach der Präsentation des Pixel 3. Es ist das erste Mittelklasse-Smartphone von Google und zeichnet sich durch seine kompakte Größe, gute Verarbeitungsqualität und eine sehr gute Kamera aus. Ein großer Vorteil von Google-Smartphones: Ihr seid immer die ersten, die Android-Updates bekommen.

Auch wenn Google beim Pixel 3a "nur" eine Linse mit 12,2 Megapixel verbaut, setzten die Aufnahmen neue Maßstäbe in Sachen Smartphone-Fotografie im Mittelklasse-Bereich. Auf der Front ist eine 8-Megapixel-Linse für Selfies verbaut, die ebenfalls klasse Ergebnisse erzielt.

So könnt ihr ein Pixel 3a gewinnen

Ihr habt bei unserem letzten Gewinnspiel mitgemacht und seid leer ausgegangen? Jetzt habt ihr noch einmal die Möglichkeit, ein neues Smartphone zu gewinnen!

Was ihr dieses Mal dafür tun müsst? Nun – da unser Gewinnspiel am 1. April beginnt, freuen wir uns auf Aprilscherze! Durchsucht dazu das Internet nach den witzigsten Aktionen, macht einen Screenshot davon und posted diesen mit dem Hashtag #curvedapril und der Verlinkung @curved.de bei Instagram. Ihr habt dafür fünf Tage Zeit: Das Gewinnspiel endet am 5. April um 23.59 Uhr, danach losen wir die Gewinner aus. Mit eurem Einverständnis posten wir die beiden Gewinner-Beiträge in unserem Feed.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel braucht ihr einen Instagram-Account und müsst Folgendes beachten:

Folgt CURVED auf Instagram und liked ab Mittwoch, den 01.04.2020 um 08.00 Uhr bis Sonntag, den 05.04.2020 um 23:59 Uhr deutscher Zeit den Gewinnspiel-Beitrag. Postet innerhalb des genannten Gewinnspielzeitraums einen Screenshot oder Foto des witzigsten Aprilscherzes im Netz unter dem Hashtag #curvedapril und der Verlinkung @curved.de. Wir schauen uns eure Beiträge dann genauer an. Mit etwas Glück wird der oder die Gewinnerin von uns per Nachrichtenfunktion auf Instagram über den Gewinn benachrichtigt. Mit Zustimmung der Gewinner wird das Gewinner-Foto in den Instagram- und Facebook-Stories von CURVED geteilt.

Unsere Teilnahmebedingungen für das CURVED-April-Gewinnspiel auf Instagram