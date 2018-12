CURVED-Weihnachtsdeal: Samsung Galaxy J3 (2017) mit 3GB Datenvolumen

Für Sparfüchse haben wir im CURVED Shop einen schmackhaften Weihnachtsdeal kredenzt: Hier findet ihr das aktuelle Samsung Galaxy J3 mit Allnet Flat und 3GB Highspeed-Datenvolumen – und das für nur 9,99€ pro Monat.

Das Samsung Galaxy J3 (2017) ist ein waschechter Alleskönner – und insbesondere für Einsteiger oder den Nachwuchs geeignet. Doch lasst euch von dem niedrigen Einstiegspreis nicht täuschen: Das J3 ist in ein hochwertiges Metallgehäuse im schlanken Design gehüllt. Trotz großzügigem 5-Zoll-Display ist es nur 8,2 Millimeter schlank und damit schön handlich. Obendrauf gibt es eine gute Hauptkamera und eine Selfiekamera, die alle gängigen Situationen meistern dürfte.

Mit 3GB Highspeed-Datenvolumen und Flatrate-Telefonie in alle deutschen Netze kommen die schlanken Bordmittel des Galaxy J3 (2017) dann so richtig zum Fliegen. Denn mit 3 Gigabyte Daten dürften selbst Vielnutzer von Social Media und mobile Dauersurfer selten zu kurz kommen.

Passendes Produkt Samsung Galaxy J3 (2017)

Jetzt zuschlagen: Samsung Galaxy J3 (2017) im CURVED Shop

Zugegeben, die Jahreszahl 2017 der Serie ist ein wenig irreführend: So stammt die aktuelle Auflage des Galaxy J3 zwar aus dem Jahr 2017 – in Deutschland ist das Smartphone allerdings erst in diesem Jahr auf dem Markt gelandet.

Hier noch die wichtigsten technischen Features für die Detailverliebte: Die Hauptkamera knipst in 13-Megapixel-Auflösung bei einer festen Blendenöffnung von f1.9. Die Selfie-Kamera kann sogar per Geste gesteuert werden – ein witziges Gimmick! Unter der Haube werkeln 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Für Musik und Videos stehen 16 Gigabyte interner Speicher zur Verfügung – der per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweitert werden kann.

Wir raten: Schnappt euch das Galaxy J3 (2017) mit dem 3GB-LTE-Tarif und macht euch selbst oder euren Liebsten eine Freude zur Weihnachtszeit!