Cyber Monday: Smart-Home-Lampen von Philips Hue aktuell deutlich günstiger

Amazon reduziert Philips Hue: Zum sogenannten "Cyber Monday" hat der Online-Versandriese zahlreiche Artikel vergünstigt im Angebot. Dazu zählen am 26. November 2018 etwa auch die smarten Lampen von Philips.

Zwei Pakete für Anfänger gibt es am Cyber Monday bei Amazon günstiger als sonst: so zum Beispiel das "Philips Hue White Color Ambiance E27 LED Lampe Starter Set". Die beiden Lampen inklusive der Bridge kosten am 26.11. nur 74,99 Euro, die Lieferung ist kostenlos. Üblicherweise liegt der Preis für dieses Starter-Set bei 149,99 Euro. Die Lampen unterstützen die Sprachassistenz Amazon Alexa, beispielsweise über die Echo-Lautsprecher des Anbieters.

Passendes Produkt Philips Hue White & Color Ambiance

GU10 fast 20 Prozent reduziert

Das zweite Paket, das Amazon im Rahmen des Cyber Monday günstiger anbietet als sonst, heißt "Philips Hue White und Color Ambiance GU10 LED Lampe Starter Set". Es beinhaltet neben der Bridge drei Lampen und kostet am 26.11. nur 139,99 Euro. Außerhalb des Cyber Monday liegt der Preis für dieses Set bei 169,99 Euro. Ihr spart also 30 Euro, was 18 Prozent des Normalpreises entspricht. Eine Einzellampe kostet euch bei Amazon 48,99 Euro.

Erst im August 2018 hat Philips neue Lampen vorgestellt, so zum Beispiel Philips Hue Play und Signs. Doch auch für den Außenbereich gab es Neuerungen, etwa in Form des Leuchtstreifens "Outdoor Lightstrip". Im Sommer hat der Hersteller zudem bereits eine ganze Reihe an Außenleuchten veröffentlicht. Wie ihr die smarten Lampen einrichten und über euer Smart Home steuern könnt, erklären wir in einem Ratgeber zum Thema.