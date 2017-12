"Dark": Deutsche Mystery-Serie für Netflix geht in Staffel 2

Die erste Netflix-Serie aus Deutschland ist offenbar ein großer Erfolg: Nur wenige Wochen nach dem Start der ersten Staffel von "Dark" ist nun bekannt, dass die Geschichte fortgesetzt werden wird. Allerdings könnte es bis dahin noch etwas dauern.

Mit dem Zitat "Ich habe die Zukunft gesehen. Die Hölle ist leer und alle Teufel sind dort" und einem kurzen Clip hat Netflix auf Twitter bestätigt, dass eine zweite Staffel von "Dark" kommen wird. Demnach dürfte die Serie, die am 1. Dezember 2017 gestartet ist, schon sehr erfolgreich gewesen sein. Einigen Zuschauern dürfte die Fortsetzung aber bereits klar gewesen sein: Die erste Staffel lässt viele Fragen unbeantwortet. Mehr verraten wir zur Story an dieser Stelle nicht.

Amerikaner entdecken Untertitel

In den USA kam "Dark" offenbar so gut an, dass größere Portale wie Business Insider den Nutzern sogar extra erklärt haben, wie sie die Untertitel auf Netflix einschalten, um die Serie in deutscher Sprache sehen zu können – Untertitel werden in dieser Region wohl eher selten genutzt. Es gibt zwar auch eine englische Synchronfassung für alle Episoden, doch die soll eher mittelmäßig sein.

Auf IMDB hat die Serie derzeit sogar 8,8 von 10 Punkte als Wertung erhalten (Stand: 20. Dezember 2017). Dennoch sind nicht alle Kritiken durchgehend positiv: In einigen Fällen werden auch Aspekte der Serie stark bemängelt, darunter die Dialoge und die Charaktere. Ob ihr die Serie nun mögt oder nicht, erfahrt ihr aber nur, wenn ihr sie euch selbst anseht. Staffel zwei von "Dark" könnte Ende 2018 verfügbar sein – viele Netflix-Originals erscheinen im jährlichen Rhythmus.