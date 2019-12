Seit der Einführung des Dark Mode in Gmail, YouTube und nachfolgend auch den führenden Betriebssystemen Android und iOS ist ein regelrechter Hype um den Dunkelmodus ausgebrochen. Wer ihn hat, stellt ihn nicht ab – der Dark Mode ist schon jetzt irgendwie Kult. Mit Android 11 will Google den Dunkelmodus nun noch weiter verbessern.

Mit Android 10 war es endlich so weit. Der von den Usern lang ersehnte systemweite Dark Mode wurde endlich verfügbar gemacht. Seitdem schonen wir bei Benutzung fleißig unsere Augen im Dunkeln und sparen Akku. Die Vorteile des Nachtmodus haben die meisten User schon ab der ersten Sekunde erkannt.

Doch einige User adressierten ein Problem: Es gibt stand jetzt in Android 10 keine Option, die es zulässt, den Dark Mode ähnlich wie den Blaufilter zeitlich zu steuern. Ihr könnt also keinen Timer stellen, damit sich der Dark Mode ab einer gewissen Tages- oder Nachtzeit automatisch ein- und dann wieder abstellt.

Das wäre allerdings wünschenswert. Denn so praktisch der Dark Mode auch ist – tagsüber kann es bei direkter Lichteinstrahlung manchmal schwierig sein zu erkennen, was sich auf dem Display abspielt.

Android 11 Dark Mode: Bald auch zeitgesteuert?

Ein Problem, dass ein User über den Google Issue Tracker bereits an Google kommuniziert hat. Die Antwort des Tech-Konzerns ließ nicht lange auf sich warten. Man werde die Funktion mit einem zukünftigen Android-Release verfügbar machen. Wann genau das sein wird, ist noch unklar. Wenn es aber kein Android 10.1 geben wird, könnt ihr wohl davon ausgehen, dass der zeitgesteuerte Dark Mode erst mit Android 11 veröffentlicht wird.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es noch nicht, aber auch keinen Grund, warum Google auf eine Einführung der Funktion verzichten sollte. Zumal der zeitgesteuerte Dunkelmodus in einer Betaversion von Android 10 bereits testweise verfügbar war.

Wird die Funktion mit Android 11 dann auch in der fertigen Version eingeführt, könnte es euch dann möglich sein, den Dark Mode auf drei verschiedene Arten zu steuern: Entweder manuell, über einen von euch definierten Zeitplan oder einem bestimmten Akkustand, um die letzten Prozente eurer Energie zu schonen. Und wer weiß, was sich die Entwickler noch so einfallen lassen.