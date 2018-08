"Dark Souls 2" soll ebenfalls noch für Nintendo Switch erscheinen

Im Oktober 2018 erscheint "Dark Souls: Remastered" mit etwas Verspätung für die Nintendo Switch. Auch "Dark Souls 2" soll aber noch für die Hybrid-Konsole erscheinen. Womöglich dauert es sogar nur einige Monate, ehe der zweite Teil in den Händler-Regalen steht.

Für die Nintendo Switch ist die Portierung von "Dark Souls 2" bereits in Arbeit, wie LeakyPandy über Twitter berichtet. Der Account gehört zu einer Gruppe, die über Gerüchte und Neuigkeiten aus der Gaming-Branche berichtet. Für die Umsetzung müssen die Entwickler wohl nicht komplett neu starten: Der Quelle zufolge soll die Arbeit an "Dark Souls Remastered" für die Switch als Grundlage dienen, um den nächsten Port mit einer höheren Effizienz anzugehen.

Noch kein Wort über "Dark Souls 3"

Bei "Dark Souls Remastered" lief die Portierung demnach offenbar nicht so wie geplant. Das Spiel sollte eigentlich noch im Sommer erscheinen. Doch so kam es dann doch nicht mehr, angeblich konnte das Team die Deadline nicht einhalten – die Remastered-Version für PS4 und Xbox One erschien hingegen noch Ende Mai 2018 und wurde bereits von uns getestet.

Sofern die Entwickler nun aber eine gute Grundlage für die Nintendo-Switch-Version von "Dark Souls 2" haben, könnten die Arbeiten besser verlaufen, sodass die Umsetzung schon in wenigen Monaten angekündigt werden könnte. Ob auch "Dark Souls 3" noch für die Nintendo-Konsole kommt, erwähnt die Quelle leider nicht.

Derzeit finden viele etwas ältere Games ihren Weg auf die Nintendo Switch. So hat Blizzard etwa auch das Action-Rollenspiel "Diablo 3" für die Switch angekündigt, das zuerst im Jahr 2012 erschienen ist. Publisher Deep Silver will wiederum das verrückte Open-World-Spiel "Saints Row: The Third" aus dem Jahr 2011 auf die Konsole bringen, wie euch der zweite Tweet am Ende des Artikels zeigt.