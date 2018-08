"Dark Souls Trilogy" angekündigt: Sammlung erscheint für PS4 und Xbox One

Vor Kurzem berichteten wir über eine "Dark Souls Trilogy" für die PlayStation 4, die alle drei bisher erschienenen Titel enthält. Der Haken: Sie kostet über 500 Euro und ist offiziell nur in Japan erhältlich. Nun hat Bandai Namco eine günstigere Kollektion für die PS4 , Xbox One und den PC angekündigt.

Die Spielesammlung beinhaltet ebenfalls die Teile eins bis drei, also: "Dark Souls Remastered", "Dark Souls 2: Scholar of the First Sin" und "Dark Souls 3: The Fire Fades Edition", berichtet Eurogamer. Darüber hinaus enthalte die "Dark Souls Trilogy" für PlayStation 4, Xbox One und PC sämtliche Erweiterungen, die bisher für die Serie erschienen sind. Neben den eigentlichen Spielen erhaltet ihr also auch "Artorias of the Abyss", den DLC für den ersten Teil, "Crown of the Sunken King", "Crown of the Old Iron King" und Crown of the Ivory King" für Teil zwei sowie "Ashes of Ariandel" und "The Ringed City", die das dritte Spiel erweitern.

Die Switch erhält nur den ersten Teil

Erscheinen soll die "Dark Souls Trilogy" für PlayStation 4, Xbox One und PC am 19. Oktober 2018 – also am selbem Tag, an dem auch "Dark Souls Remastered" für die Nintendo Switch erscheint. Wie die aufgepeppte Variante des ersten Teils auf der PlayStation 4 läuft, erfahrt ihr im Test von Boris.

Die "Dark Souls Trilogy" soll in den USA knapp 80 Dollar kosten. Für den deutschen Preis wird Bandai Namco wohl nicht den Wechselkurs zugrunde legen. Wahrscheinlicher ist es, dass der Publisher hierzulande rund 80 Euro für die Kollektion verlangt – immerhin noch deutlich weniger als für die japanische Limited Edition, die dafür aber auch zahlreiche Extras für Hardcore-Fans beinhaltet.