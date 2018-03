Darum könnte das OnePlus 6 einen Fingerabdrucksensor im Display bekommen

Bis das OnePlus 6 vorgestellt wird, dauert es voraussichtlich noch einige Monate. Doch schon jetzt gilt es als wahrscheinlich, dass der Hersteller seinem Top-Modell einen Fingerabdrucksensor im Display verpasst. Womöglich wird auch die Sicherheit der mit dem OnePlus 5T eingeführten Gesichtserkennung für das neue Modell verbessert.

OnePlus gehört zu dem Unternehmen BBK Electronics – ebenso wie Vivo und Oppo. Erst kürzlich hat Vivo das X21 vorgestellt, offenbar das dritte Smartphone des Herstellers mit Fingerabdrucksensor im Display. Laut GizmoChina ist es daher möglich, dass dieses Feature auch bei dem OnePlus 6 zum Einsatz kommt. Womöglich könnte das Top-Modell ebenfalls die im X21 verbaute 3D-Kamera für die Gesichtserkennung übernehmen. Die räumliche Wahrnehmung dürfte die Sicherheit dieser Entsperrmethode deutlich erhöhen. Mit einem Foto oder Video des Nutzers lässt sich diese höchstwahrscheinlich nicht überlisten.

Technik von Vivo, Aussehen von Oppo

Bei der Optik sei es hingegen eher wahrscheinlich, dass sich das OnePlus 6 an dem Oppo R15 orientiert: Das Smartphone besitzt ein 19:9-Display, das am oberen Bildschirmrand über eine sogenannte Notch verfügt – eine Aussparung im Bildschirm, in der Kamera, Sensoren und Lautsprecher untergebracht sind.

In dem OnePlus 6 kommt der flotte Chipsatz Snapdragon 845 zum Einsatz. Vermutlich setzt der Hersteller erneut auf Varianten mit 6 oder 8 GB RAM sowie 64 oder 128 GB Speicherplatz. Da das OnePlus 5 Ende Juni vorgestellt wurde, könnte die Präsentation des OnePlus 6 ebenfalls in diesen Zeitraum fallen. Ein Datum hat das chinesische Unternehmen offiziell noch nicht genannt. Die Enthüllung könnte aber noch im zweiten Quartal 2018 erfolgen.