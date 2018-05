Darum sehen YouTube-Videos auf dem iPhone X und iPhone 8 nun besser aus

YouTube verbessert das Video-Erlebnis auf dem iPhone X und dem iPhone 8 (Plus): Wie The Verge berichtet, sorgt Google derzeit dafür, dass Besitzer dieser Geräte fortan HDR-Videos auf YouTube anschauen können. Unter Android ist dies schon seit einigen Monaten möglich.

Google schaltet den HDR-Support für iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus offenbar serverseitig frei. Ein Update der YouTube-App ist daher wohl nicht notwendig. High Dynamic Range (HDR) wirkt sich bei Videos auf Farbdarstellung, Helligkeit und Kontrast aus. Durch den höheren Dynamikumfang wirken die Farben satter und die Videos leuchtender. Allerdings müssen die YouTube-Videos selbst auch dementsprechend aufgenommen worden sein. Es profitieren also bei Weitem nicht alle Clips auf Googles Plattform von dem HDR-Support für iPhone X und iPhone 8 (Plus).

HDR auch bei niedrigeren Auflösungen

Wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt, wie HDR-Videos auf dem iPhone X oder auf dem iPhone 8 (Plus) aussehen, gelingt euch das am schnellsten über die Suchfunktion der YouTube-App: Gebt einfach "HDR" in den Suchleiste ein und schon erhaltet ihr eine Auswahl an HDR-Videos. Spielt ihr eines davon ab, sollte euer iPhone automatisch in den HDR-Modus wechseln.

Ihr könnt den HDR-Modus aber auch manuell aktivieren, indem ihr rechts oben auf die drei Punkte und anschließend auf "Qualität" tippt. Hier könnt ihr außerdem die Auflösung verändern – etwa wenn das Video bei einer zu hohen Auflösung ruckeln sollte. Ihr müsst nicht zwangsläufig die Maximalauflösung einstellen, da die Vorteile von HDR ohnehin in erster Linie Farben, Kontrast und Helligkeit betreffen.