Darum soll das Galaxy Note 9 bessere Fotos knipsen als das S9 Plus

Samsung hat neue Kamerasensoren für seine Smartphones vorgestellt. Das Galaxy Note 9 könnte eines der ersten Geräte sein, das davon Gebrauch macht, berichtet SamMobile. Sollte sich das bewahrheiten, wird das Phablet eine spürbar bessere Kamera bieten als das Galaxy S9 Plus.

Denn Samsungs neue CMOS-Sensoren mit "ISOCELL Plus"-Technologie sollen zukünftige Smartphone-Kameras in mehrerer Hinsicht verbessern. Unter anderem sollen Fotos bei Dunkelheit davon profitieren. Der Hersteller stellt 15 Prozent mehr Lichtempfindlichkeit in Aussicht. Da bereits das Galaxy S9 Plus in dieser Hinsicht gute Arbeit leistet, sind wir gespannt, was das Galaxy Note 9 mit dem neuen Chip zu leisten imstande ist.

Rechtzeitig einsatzbereit?

Darüber hinaus würde ein "ISOCELL Plus"-Sensor im Galaxy Note 9 auch für eine bessere Bildschärfe und eine höhere Farbgenauigkeit sorgen. Denn auch das sind Qualitäten, die Samsung der angekündigten Technologie zuschreibt. Zudem sollen die Sensoren optimale Voraussetzungen für Kameras mit Auflösungen von über 20 MP schaffen. Eine solche wird das Note 9 aber aller Voraussicht nach nicht bieten.

Auf dem Mobile World Congress Shanghai (27. bis 29. Juni 2018) will Samsung die neuen Bildsensoren der Öffentlichkeit präsentieren. Die Massenproduktion soll in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Wann genau, könnte darüber entscheiden, ob ein Einsatz im Galaxy Note 9 möglich ist. Das Phablet soll Gerüchten zufolge bereits im August 2018 erscheinen. Sollte Samsung die "ISOCELL Plus"-Bildsensoren wider Erwarten doch nicht darin verbauen, werden sie wohl spätestens im Galaxy S 10 zu Einsatz kommen.