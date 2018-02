Darum solltet ihr den HomePod lieber nicht auf Holz stellen

Entwickelt sich um den HomePod ein "Ringgate"? Wie sich herausstellt, kann der Lautsprecher von Apple auf dunklem Untergrund einen weißen Ring hinterlassen. Besonders Holz soll von diesem Umstand betroffen sein.

In den sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Twitter tauchen vermehrt Fotos auf, die beweisen, dass der HomePod tatsächlich für einen weißen Ring auf hölzernem Untergrund verantwortlich ist, wie Wirecutter berichtet. Apple selbst hat unterdessen seine Support-Webseite aktualisiert. Dort rät das Unternehmen ausdrücklich dazu, den Lautsprecher "bei Bedenken" lieber nicht auf Holz zu stellen, sondern einen anderen Untergrund zu bevorzugen.

Stelle vorsichtig reinigen

Apple erklärt auch, wie es zu den weißen Ringen auf Holz kommt: Offenbar sind Öle dafür verantwortlich die sich zwischen der Silikonbasis des HomePod und dem Holz ausbreiten können. Wer von diesem Umstand betroffen ist, sollte den Lautsprecher entfernen. Der weiße Ring würde unter Umständen nach einigen Tagen von alleine verschwinden; ansonsten sollten Nutzer ein trockenes Tuch verwenden, um die Stelle zu reinigen. Im Zweifel sollten die Reinigungshinweise des Herstellers für den jeweiligen Untergrund beachtet werden.

Der HomePod ist erst seit kurzer Zeit auf dem Markt und musste sich bereits in vielen Tests beweisen. Erst unlängst stellten Verbraucherschützer in den USA fest, dass der Lautsprecher einen sehr guten Klang habe – aber Google Home Max und Sonos One hätten einen noch besseren Sound. Der Teardown von iFixit wiederum zeigt, dass Apple sehr viel Technik auf engem Raum untergebracht hat.