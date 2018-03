Darum solltet ihr mit dem iPhone nicht jeden QR-Code scannen

Seit iOS 11 kann die iPhone-Kamera QR-Codes lesen. Das Feature hat allerdings eine gefährliche Sicherheitslücke – von der Apple wohl seit Monaten weiß. Der integrierte Reader ist anfällig für sogenanntes Spoofing.

Die neue iOS-Funktion scheint eigentlich ziemlich komfortabel: Um mit eurem iPhone QR-Codes zu lesen, benötigt ihr nur noch die Kamera und keine zusätzliche Anwendung. Der QR-Leser weist euch sicherheitshalber auch noch daraufhin, welche URL sich hinter dem Code verbirgt. Tippt ihr auf die Adresse, öffnet sich die Seite in Safari. Infosec hat allerdings herausgefunden, dass sich die in der Benachrichtigung angezeigte Seite manipulieren lässt.

Falsche Internetadresse angezeigt

Die Sicherheitsexperten benötigten nur wenige Augenblicke, um einen QR-Code zu erstellen, der zunächst anzeigt, er würde zum Beispiel auf facebook.com führen. Beim Antippen öffnet sich dann allerdings eine ganz andere Internetseite. Infosec kam dahinter, dass der für die URL-Umwandlung zuständige Parser fehlerhaft arbeitet, sich von falschen Hostnamen in die Irre führen lässt, diese als Zielseite ausgibt und tatsächlich auf andere Seiten verlinkt.

Cyberkriminelle könnten mit dieser Spoofing-Methode, also dem Verschleiern der wahren Identität, heimlich auf manipulierte Seiten verlinken, auf denen eure Daten abgefangen werden. Die Experten informierten Apple nach eigenen Angaben am 23. Dezember 2017 über das Problem. Bis zum heutigen Stand sei der Bug allerdings nicht behoben. Solltet ihr den integrierten QR-Code-Leser weiter nutzen wollen, seid aufmerksam und prüft die letztendlich geöffneten Seiten in Safari. Dort wird anscheinend die richtige URL angegeben.