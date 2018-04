Das Ende für Touch ID? Alle neuen iPhones sollen Gesichtserkennung erhalten

iPhone 8 und iPhone 8 Plus könnten die letzten Apple-Smartphones mit Touch ID sein. Einem Analysten der Investmentbank RBC Capital zufolge werden alle 2018 erscheinenden iPhone-Modelle eine Gesichtserkennung bieten, berichtet Cult of Mac. Die Informationen stammten aus dem Umfeld Apples asiatischer Zulieferer.

Außerdem gehe der Analyst weiterhin von drei verschiedenen iPhone-Varianten für 2018 aus: Neben einem 6,1 Zoll großen LCD-Modell sollen zwei iPhone-Modelle mit OLED-Display erscheinen. Eines der beiden OLED-Smartphones soll Gerüchten zufolge über einen knapp 6,5 Zoll großen Bildschirm verfügen. Displays mit einer Diagonale von über 6 Zoll wären wohl nur sinnvoll, wenn der Rand enorm schmal ausfällt. Eine Gesichtserkennung wie bei dem iPhone X würde hier helfen, da man den Platz für den Fingerabdrucksensor stattdessen für zusätzliche Bildfläche verwenden könnte. Das Jubiläums-iPhone verzichtet komplett auf den Fingerabdruckscanner beziehungsweise Touch ID.

Beliebtheit von Face ID entscheidend

Der renommierte KGI-Analyst Ming-Chi Kuo machte sich bereits kurz nach der Enthüllung des iPhone X Gedanken über die Zukunft von Touch ID. Seiner Meinung nach hänge diese davon ab, wie gut Face ID bei den Kunden ankommt. Sollte sich die Technologie als erfolgreich erweisen, könnte dies das Schicksal von Touch ID möglicherweise besiegeln.

Aber auch sonst müsste Apple Touch ID zumindest weiterentwickeln, um das mit dem iPhone X eingeführte randlose Design beizubehalten. Eine Möglichkeit wäre, den Fingerabdrucksensor in das Display zu integrieren – ähnlich, wie es beim Vivo X20 Plus UD bereits der Fall ist. Zumindest vorerst setzt Apple aber offenbar voll auf Face ID: Außer in die anfangs erwähnten iPhone-Varianten soll die Technologie 2018 auch in die iPad-Pro-Reihe Einzug halten.