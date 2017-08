Das Galaxy Note 8 von allen Seiten mit neuem S Pen

So soll das Samsung Galaxy Note 8 samt S Pen aussehen – in Schwarz und Gold

Endlich könnt Ihr das Samsung Galaxy Note 8 von allen Seiten bestaunen: Nachdem Leak-Experte Evan Blass aka @evleaks kurz zuvor ein Bild der Vorderseite samt Infinity-Display veröffentlichte, zeigt er nun auch die übrigen Seiten des Geräts. Ebenfalls abgebildet: der S Pen.

Das über Twitter veröffentlichte Bild zeigt angeblich das Galaxy Note 8 in "Midnight Black" und einer Farbvariante, bei der es sich um einen Goldton handelt. Wie die Rückseitenansicht offenbart, bleibt der Bereich, in dem die Dualkamera sitzt, unabhängig von der restlichen Gehäusefarbe schwarz. In dem Bauteil sitzen die zwei Objektive und der LED-Blitz. Wie schon beim Galaxy S 8 ist rechts daneben der Fingerabdrucksensor untergebracht.

S Pen in unterschiedlichen Farben

Gerüchten zufolge hatte Samsung eigentlich geplant, den Fingerabdrucksensor in das Display des Galaxy Note 8 zu integrieren – aufgrund technischer Hürden habe sich das Unternehmen schlussendlich jedoch dagegen entschieden. In unserem ausführlichen Test des Galaxy S 8 bewerteten wir die Position des Sensors neben der Kamera bereits als einen Nachteil. Vor allem Rechtshänder müssen sich daran erst gewöhnen und dürften häufig über die Dualkamera wischen.

Ein weiteres spannendes Detail des neuen Bildes ist der Eingabestift S Pen, den Samsung für das Galaxy Note 8 erneuert haben könnte. Das Design wurde allerdings offenbar nicht verändert, wie auch schon aufgetauchte Fotos des Eingabestiftes vermuten lassen. Die genauen technischen Details zum Note 8 und zum S Pen erfahren wir voraussichtlich am 23. August 2017. Dann will Samsung sein neues Phablet nämlich im Rahmen eines Unpacked-Events der Öffentlichkeit vorstellen.