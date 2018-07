Das Galaxy Note 9 soll über 1.000 Euro kosten

Das Galaxy Note 9 steht in den Startlöchern und fast alles zu dem kommenden Flaggschiff scheint bereits bekannt. Unklar war bislang, wie viel das Phablet kosten wird. Offenbar knackt bereits das Basismodell die 1000-Euro-Marke – demnach wird das Smartphone etwas teurer sein als zunächst vermutet.

Ungefähr 1050 Euro wird Samsung in Europa angeblich für die Standardausführung des Galaxy Note 9 verlangen, berichtet WinFuture. Immerhin sollt ihr dafür 128 GB an internem Speicher bekommen. Der Vorgänger bringt in der günstigsten Version lediglich 64 GB mit. Außerdem werde es ein Modell mit 512 GB Speicherkapazität geben. Für dieses müsst ihr wohl 1250 Euro auf den Tisch legen. Zum Vergleich: Ein iPhone X mit 64 GB Speicher kostet euch hierzulande 1149 Euro. Die Variante des Jubiläums-iPhones mit 256 GB Speicherplatz schlägt mit 1319 Euro zu Buche.

Top-Modell wohl nur in zwei Farben erhältlich

In Europa erscheint die Basisausführung des Galaxy Note 9 zum Launch anscheinend in Schwarz, Blau und Violett. Von der lilafarbenen Ausführung sind vor Kurzem bereits mutmaßliche Pressebilder aufgetaucht. Das Modell mit 512 GB Speicherkapazität kommt zumindest zu Beginn offenbar nur in Schwarz und Blau auf den europäischen Markt. In den USA können Nutzer das Galaxy Note 9 anscheinend auch in Braun kaufen, berichtet Android Headlines. Die offiziellen Farbbezeichnungen lauten angeblich "Midnight Black", "Coral Blue", "Teddy Brown" und "Lilac Purple".

Die Preise will WinFuture von Händlern aus dem europäischen Ausland erfahren haben. Diese sollen außerdem keine 256-GB-Variante listen, sodass ihr euch wohl zwischen 128 GB und 512 GB Speicherkapazität entscheiden müsst. Ob dies der Wahrheit entspricht, erfahren wir spätestens am 9. August 2018, wenn Samsung das Note 9 vorstellt – möglicherweise gemeinsam mit der Galaxy Watch.