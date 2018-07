Das Galaxy S10 Plus könnte das letzte große S-Modell werden

Seit dem Galaxy S6 und dem S6 Edge erscheinen Samsungs Premium-Smartphones für die erste Jahreshälfte im Doppelpack. Mit dem Galaxy S10 Plus wird Samsung diese Vorgehensweise aber vielleicht beenden.

Der Strategiewechsel soll mit der langsam eintretenden Sättigung des Marktes zusammenhängen: Wie The Bell aus Südkorea laut 9to5Google berichtet, zieht Samsung in Betracht, das mit dem Galaxy S8 eingeführte "Plus"-Modell ab 2020 zu streichen. Genauer gesagt könnte der Nachfolger des Galaxy S10 Plus dann durch das Note-Modell ersetzt werden, welches traditionell im Spätsommer des Jahres auf die Galaxy-S-Geräte folgt.

Dennoch zwei Smartphones im Frühjahr?

Sehr überraschend wäre solch ein Schachzug nicht, da die zuletzt erschienenen S-Plus und Note-Modelle sich bereits recht stark ähneln. Der S-Pen-Eingabestift im Note macht hier noch den größten Unterschied. Deutlich wurde dies auch schon 2015, als Samsung das Note 5 sogar gemeinsam mit dem Galaxy S6 Edge Plus vorstellte. Die Entscheidung, keine weiteren Nachfolger nach dem Galaxy S10 Plus zu entwickeln, wäre also nachvollziehbar.

Spannend bliebe dann aber noch die Frage, wann und in welcher Konstellation Samsung weitere Galaxy-S- und Note-Geräte vorstellen würde. So ist es beispielsweise möglich, dass der Hersteller aus Südkorea in Zukunft ein Galaxy S11 und ein Galaxy Note 11 gemeinsam auf dem Mobile World Congress im Frühjahr 2020 enthüllt. Ebenso könnte der Hersteller aber auch beide Geräte in Zukunft im Spätsommer präsentieren.

Sollte Samsung in seinen Smartphones weiterhin Chipsätze von Qualcomm verbauen, wäre die erste Variante wohl wahrscheinlicher: Die neuen Premium-Modelle der Snapdragon-Chipsätze werden schließlich traditionell zum Ende des Jahres präsentiert und sind dann ab dem darauffolgenden Frühjahr in ersten Smartphones zu finden.