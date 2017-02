Das Galaxy S8 kommt am 29. März: Keynote-Termin ist offiziell

Samsung stellt das Galaxy S8 am 29. März vor.

Samsung hat bei seiner MWC-Pressekonferenz das Galaxy S8 nicht vorgestellt, aber das Datum für die Vorstellung bekanntgegeben: den 29. März.

Für den letzten Mittwoch im März lädt Samsung unter dem Motto "Unbox your phone" zu einem Unpacked-Event nach New York ein. Die Silhouette auf der Einladung lässt keinen Zweifel daran, welches Gerät dort präsentiert wird: das Samsung Galaxy S8.

Vorstellung im Livestream

Falls Ihr an diesem Tag nicht zufällig in New York seid oder keine Einladung für das Event erhalten habt, könnt ihr es im Livestream auf www.samsung.com verfolgen.

Zuletzt verrieten zwei umfangreiche Leaks alle wichtigen Daten zum Galaxy S8 und zum Galaxy S8 Plus. Wenn Ihr Euch die Spannung noch bis zum 29. März erhalten wollt, solltet Ihr aber nicht auf die Links klicken. Sollten sich weitere Gerüchte bestätigen, dann könnt Ihr das neue Smartphone-Flaggschiff ab dem 21. April kaufen.