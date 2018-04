Das Galaxy S9 und das S9 Plus sind bald auch mit 256 GB Speicher erhältlich

Das Samsung Galaxy S9 und das S9 Plus gibt es bald auch mit mehr Speicher und in einer neuen Farbe

Seit etwa einem Monat sind das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus erhältlich, wobei im freien Handel bisher nur die Ausführung mit 64 GB internem Speicher zu bekommen war. Nun soll die Fassung mit dem vierfachen Speicherplatz folgen.

Zum Start vertrieb Samsung zumindest die Variante des Galaxy S9 Plus mit 256 GB Speicher exklusiv über den eigenen Online-Shop, ein Galaxy S9 mit so viel Speicher war lediglich angekündigt. Wer hier nicht bereits zugeschlagen hat und auf ein alternatives Angebot mit dem großzügigeren Speicher wartete, darf sich auf den 23. April freuen: Von da an werden beide Geräte mit 256 GB Speicher bei allen Händlern zu finden sein.

Neue Farbe verfügbar

Mit dem Verkaufsstart des Galaxy S9 und S9 Plus mit 256 GB im freien Handel führt Samsung zudem eine neue Farbvariante ein: "Titanium Grey". Wer das aktuelle Samsung-Flaggschiff in dieser Ausführung haben möchte, muss allerdings auch zum Modell mit mehr Speicher greifen: Die Modelle mit 64 GB sollen weiterhin nur in den bekannten Farben "Lilac Purple", "Midnight Black" und "Coral Blue" zu haben sein, während es das Smartphone mit 256 GB nur in der neuen Farbgebung und in "Midnight Black" gibt.

Eine weitere Besonderheit des Galaxy S9 und des Galaxy S9 Plus mit 256 GB Speicher ist, dass es die Geräte nur als sogenannte "DUOS"-Variante zu kaufen geben wird. Diese Modelle weisen neben dem SIM-Kartenschacht noch einen weiteren Slot auf, der nach Bedarf für eine weitere SIM-Karte oder eine microSD-Speicherkarte verwendet werden kann. Das einfache S9 mit 256 GB soll Samsung zufolge 949 Euro kosten. Das Galaxy S9 Plus mit dem großen Speicherchip gibt es für 1049 Euro.