Das Google Pixel 2 kommt ohne Kopfhöreranschluss

Hinter verschlossenen Türen arbeitet Google bereits am zweiten Pixel-Smartphone. Das soll dem Vernehmen nach ohne Kopfhöreranschluss kommen.

Das Pixel 2 kommt. Das bestätigte Goolges Hardware-Chef Rick Osterloh bereits auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Details hatte er dabei natürlich keine genannt. Die lieferten Insider nun an 9to5Google. Demnach eifert Google Apple nach und will den Kopfhöreranschluss beim nächsten Modell streichen. Apple hatte diesen Schritt beim iPhone 7 zwar nicht als erster Hersteller gewagt, aber für großes Aufsehen gesorgt.

Prototypen mit Intel- und Qualcomm-Chips

Obwohl wir erst zum Herbst mit einem neuen Gerät rechnen, soll der Wegfall der 3,5-Millimeter-Buchse schon feststehen. Das wäre ein komischer Zug. Beim ersten Pixel bewarb man den Anschluss noch als Feature. Während das Smartphone mit Kamera, Cloud-Speicher und Co. in einem Werbevideo als "neu" gefeiert wurden, hieß es beim Kopfhöreranschluss: "Erfreulicherweise nicht neu."

Schon seit Januar 2017 soll Google dazu Prototypen mit diversen Chips testen. In manchen kämen Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm zum Einsatz, in anderen Intel-Chips. Außerdem sei Wasserdichtigkeit ein großes Thema für das nächste Pixel. Die aktuelle Generation ist nur gegen Spritzwasser geschützt. Der Hauptfokus läge aber wieder auf der Kamera. Wir erinnern uns: Google bewarb die Kamera des ersten eigenen Smartphones schon bei der Vorstellung als Spitzenreiter im DxOMark-Test.