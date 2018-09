Das Huawei Mate 20 Pro sieht dem Galaxy Note 9 angeblich sehr ähnlich

Ein Posting mit einem Schnappschuss des Huawei Mate 20 Pro verrät neue Details über das kommende Flaggschiff-Smartphone. Kann der chinesische Hersteller den Benchmark-Skandal mit diesem Modell in den Hintergrund rücken?

Der Bildschirm wird demnach 6,9 Zoll groß. Es soll sich zudem um das erste QHD+ Display aus dem Hause Huawei handeln, berichtet SlashGear von den zunächst im chinesischen Netzwerk Weibo veröffentlichten Infos. Der ursprüngliche Beitrag wurde mittlerweile wieder entfernt.

Vorstellung im Oktober

Der Bildschirm ist wohl leicht gekrümmt, so wie wir es unter anderem vom Display des Galaxy Note 9 kennen. Das Smartphone sieht der Samsung-Konkurrenz allgemein durchaus ähnlich – mit einer gravierenden Ausnahme. Das Huawei Mate 20 Pro hat eine Notch, während Samsung bislang auf eine solche Bildschirmaussparung verzichtet.

Der Hauptspeicher soll bei 128 GB liegen. Als Chipsatz setzt Huawei wohl auf den Kirim 980. Dieser wurde vor wenigen Tagen im Rahmen der IFA 2018 in Berlin vorgestellt. Er ist angeblich um 37 Prozent flotter als ein Snapdragon 845. Die Energieeffizienz soll im Vergleich um 32 Prozent höher sein.

Leider bekommen wir auf den Fotos die Rückseite nicht zu sehen. In dieser soll angeblich die Kamera des Huawei P20 Pro integriert sein. Jenes Smartphone hat eine überzeugende Triple-Kamera an Bord. Das Huawei Mate 20 Pro wird am 16. Oktober 2018 enthüllt, wie der Hersteller bereits via Twitter ankündigte. Er versprach zudem ein "großes Upgrade".