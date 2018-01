Das Huawei P20 Pro soll dem iPhone X ähnlich sehen

So soll das Huawei P20 aussehen: Im Internet sind Zeichnungen aufgetaucht, die das Design des nächsten Top-Smartphones von Huawei zeigen sollen. Demnach plant das Unternehmen aus China drei Ausführungen des Gerätes – von denen eine durch das iPhone X inspiriert zu sein scheint.

Auch wenn viele Nutzer es erwartet hätten – ein Huawei P11 wird es nicht geben, berichtet PhoneArena. Den zuerst bei Weibo veröffentlichten Zeichnungen zufolge (siehe unten) wird das Unternehmen ein Standard-P20 herausbringen, ein Huawei P20 Plus und ein P20 Pro. Vor Kurzem wurde bereits gemutmaßt, dass die neuen Top-Modelle "P20" heißen werden. Bemerkenswert: Alle drei Modelle sollen auf der Rückseite eine Kamera mit drei Linsen bieten, auch wenn diese unterschiedlich positioniert sind. Beim P20 hat die Kamera eine horizontale Ausrichtung, beim P20 Plus und beim P20 Pro offenbar eine vertikale.

Enthüllung auf dem MWC

Interessant ist zudem, dass das Huawei P20 Pro das einzige Gerät der Reihe ist, bei dem sich der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite befindet, unterhalb der mittig angeordneten Kamera. Das Display scheint nahezu die gesamte Vorderseite einzunehmen – nur am oberen Rand gibt es eine Aussparung für die Frontkamera, ganz wie beim iPhone X. Bei den anderen Modellen befindet sich der Homebutton wohl noch auf der Vorderseite, trotz sehr schmalen Rändern.

Huawei P20 und P20 Plus sollen den Gerüchten zufolge vom hauseigenen Kirin 970 angetrieben werden, während im P20 Pro der etwas stärkere Chipsatz Kirin 975 verbaut ist. Dazu kommen angeblich 6 GB RAM und mindestens 64 GB interner Speicherplatz. Zu der Triple-Kamera gab es bereits Anfang Dezember 2017 Gerüchte: Demnach soll sie mit 40 MP auflösen und 5-fachen Hybrid-Zoom bieten. Was an den Gerüchten dran ist, erfahren wir vermutlich schon bald: Es wird erwartet, dass Huawei seine neuen Top-Smartphones im Rahmen des MWC 2018 vorstellt, der Ende Februar beginnt.