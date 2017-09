Das ist Apples Zubehör für das iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus

Passend zum neuen iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus hat Apple sein Zubehör-Angebot erweitert. Vorerst dominieren Schutzhüllen, aber spätestens nächstes Jahr wächst die Auswahl auch in anderen Kategorien.

Apple bietet seine bewährten Schutzhüllen auch für die neuen iPhones an. Eine Besonderheit gibt es für das iPhone X.

Schutzhüllen aus Leder und Silikon

Für das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus hat Apple jeweils eine Hülle aus Silikon und eine aus Leder im Angebot. Sie kosten zwischen 39 und 55 Euro für das iPhone 8 und 45 sowie 59 Euro für das iPhone 8 Plus. Die gleichen Preise ruft Apple für die Silikon- und Lederhüllen für das iPhone X auf.

Silikon-Hülle für das iPhone 8. (© 2017 Apple)

Silikon-Hülle für das iPhone 8 Plus. (© 2017 Apple)

Leder-Hülle für das iPhone 8. (© 2017 Apple)

Leder-Hülle für das iPhone 8 Plus. (© 2017 Apple)

Silikon-Hülle für das iPhone X. (© 2017 Apple)

Leder-Hülle für das iPhone X. (© 2017 Apple)

Leder-Hülle mit Klappdeckel für das iPhone X. (© 2017 Apple)

























Wer bei seinem iPhone X nicht nur die Rückseite schützen will, sondern auch die Vorderseite, kann zum Leder-Folio greifen. Die Schutzhülle kostet 109 Euro und verfügt über einen Deckel, den man über das Display des iPhones klappt. Darüber hinaus stehen auch zahlreiche Drittanbieter mit eigenen Schutzhüllen für die neuen iPhones bereit.

iPhone X Silicon Case: 45 Euro

iPhone X Leather Case: 59 Euro

iPhone X Leather Folio: 109 Euro

iPhone 8 Silicon Case: 39 Euro

iPhone 8 Plus Silicon Case: 45 Euro

iPhone 8 Leather Case: 55 Euro

iPhone 8 Plus Leather Case: 59 Euro

Apple AirPower lädt nicht nur die neuen iPhones drahtlos auf.

Das Lightning Dock ist ein alter Bekannter und passt auch für die neuen iPhones. (© 2017 Apple)

Die drahtlose Ladestation von Mophie für die neuen iPhones. (© 2017 mophie)

Belkins drahtloses Ladegerät Boost Up für die neuen iPhones. (© 2017 belkin)













Das iPhone Lightning Dock für 59 Euro ist ein alter bekannter, der aber ohne weitere Anpassungen auch zu den drei neuen iPhones passt. Geduld ist dagegen noch bei AirPower gefragt. Apples neues drahtloses Ladepad erscheint erst 2018, lädt dann aber neben dem iPhone X, 8 oder 8 Plus auch die Apple Watch und die AirPods in ihrer neuen Hülle auf. Einen Preis hat Apple noch nicht genannt. Falls Ihr nicht auf AirPower warten wollt, stehen Drittanbieter mit Ladegeräten bereit. Belkin und Mophie haben jeweils ein Ladepad mit dem Qi-Standard im Angebot, das auf die iPhones zugeschnitten ist. Belkins Boost Up kostet 70 Euro und für 60 Euro bekommt man die Ladestation von Mophie.