Das ist die Top 10 der meistfotografierten Städte auf Instagram

"Ich packe meinen Koffer und packe ein... ein Smartphone mit guter Kamera und ganz viele Hashtags!" Instagram hat 2017 Revue passieren lassen und die Top 10 der meistgetaggten Städte herausgegeben. Wo tummeln sich die meisten Blogger, Selfie-Fans und Fotografen?

Platz 10: Barcelona, Spanien

Was, nur Platz 10 für die quirlige Stadt von Gaudí? Auch wenn wir das nicht nachvollziehen können: Barcelona hat unser Herz im Sturm erobert (nicht nur beim jährlichen Mobile World Congress) und offenbar auch die Herzen von unzähligen Instagrammern, die durch die bunten Straßen schlendern, sich mit Tapas voll stopfen und dann am Strand von Barceloneta chillen. Zurecht!

Platz 9: Istanbul, Türkei

Aus Istanbul wird Insta-bul: Die geschichtsträchtige Stadt am Bosporos ist der Treffpunkt von Europa und Asien. Instagrammer treffen hier außerdem an so ziemlich jeder Ecke auf das perfekte Fotomotiv, seien es die farbenfrohen Märkte, die Hagia Sophia oder ganz einfach die (Wasser-)straßen.

Platz 8: Jakarta, Indonesien

Die Hauptstadt der Republik Indonesien ist die einzige Stadt im Asiatischen Raum, die es in die Top 10 geschafft hat. Knapp 10 Millionen Menschen leben hier, unter ihnen offenbar auch etliche Instagrammer oder Instagram-wütige Reisende. Jakartas Skyline seht ihr auf dem Aufmacherbild dieses Artikels, hier haben wir noch ein Bild aus dem Getümmel von Wolkenkratzern und Menschen.

Platz 7: Sankt Petersburg, Russland

Ein Bild wie aus einem modernen Wintermärchen. Das russische Sankt Petersburg posiert gerne für die Kameras, vor allem zart umhüllt in einem glitzernden Mantel aus Schnee.

Platz 6: Los Angeles, USA

Sich einmal fühlen wie die Hollywood-Stars – und mit dem perfekten Instagram-Bild ein bisschen Ruhm und Ehre abgreifen. Keine andere Stadt in Kalifornien steht wohl so sehr für die geschönte Welt, die wir aus Filmen und Serien kennen.

Platz 5: Paris, Frankreich

"Paris mon amour!" Klar ist sie mit dabei, die Stadt der Liebe mit ihren verträumten Gassen und teuren Boutiquen. Da bekommt man direkt Lust sich ein Barret aufzusetzen und ein Baguette samt passenden Frommage spazieren zu führen. Übrigens: Kaum zu glauben, aber das beliebteste Fotomotiv ist: der Eiffelturm. An zweiter Stelle folgt das Musée du Louvre.

Platz 4: Sao Paulo, Brasilien

Die brasilianische 12-Millionen-Metropole steht nicht nur für eine hohe Kriminalitätsrate (mit steigender Tendenz), sondern ist bei Instagrammern beliebter als die Touri-Hochburg Rio De Janeiro. Kein Wunder: Die Stadt pulsiert und schlägt im Rhythmus von Kaffee und Fußball. Dazu gibt es städtisches Chaos, gespickt mit Street Art.

Platz 3: London, Großbritannien

Einmal zum Big Ben, eine Fahrt mit dem London Eye und dabei schön der Queen zuwinken. Wer noch nicht in London war, hat definitiv etwas verpasst. Instagrammer, die am liebsten im Sommerkleidchen flanieren, sind hier wohl nicht so oft gesehen, wie Menschen mit Regenschirm, dennoch hat die Stadt wunderschöne Motive und kulturelle Highlights zu bieten.

Platz 2: Moskau, Russland

Dramatisch und prunkvoll: So präsentiert sich Russlands Hauptstadt zu jeder Jahreszeit. Acht Fernbahnhöfe, drei Binnenhäfen und drei internationale Flughäfen sorgen dafür, dass alle Instagrammer ankommen und ihre Fotomotive finden.

Platz 1: New York, USA

Frank Sinatra höchstpersönlich besang sie als "Stadt, die niemals schläft" – und hat Recht behalten. In der wohl berühmtesten Metropole der Welt ist immer etwas los. Und so schafft es The Big Apple auf Platz 1 der am meisten getaggten Städte. Welche Motive schaffen es am häufigsten zu Instagram? Auf Platz 1 landet übrigens nicht die Freiheitsstatue, sondern der Time Square, gefolgt vom Central Park und der Brooklyn Bridge.