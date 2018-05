Das Lenovo Z5 soll den bisher größten Smartphone-Speicher bekommen

So soll das Lenovo Z5 angeblich aussehen

Mehr Speicherplatz als ein PC: Voraussichtlich im Sommer 2018 soll das Lenovo Z5 erscheinen – und das Unternehmen gibt sich bereits Mühe, die Aufmerksamkeit auf das Smartphone zu lenken. Sollte ein aktuelles Gerücht stimmen, ist das Gerät tatsächlich außergewöhnlich.

Lenovos Vizepräsident Chang Cheng soll verraten haben, dass im Lenovo Z5 stolze 4 Terrabyte (TB) Speicherplatz verbaut sind, wie GizmoChina berichtet. Mit 4 TB Speicher könntet ihr dem Vizepräsidenten zufolge bis zu eine Million Fotos auf dem Smartphone speichern, 2000 HD-Filme oder 150.000 Songs ohne Komprimierung. Das wirkt wie ein Overkill – und es bleibt die Frage, ob Nutzer überhaupt so viel Speicherplatz auf einem mobilen Gerät benötigen.

Nahezu randloses Display ohne Notch

Aktuelle Flaggschiffe wie das iPhone X oder das Samsung Galaxy S9 Plus verfügen in der Regel über maximal 256 GB internen Speicher. Der eher unbekannte Hersteller Smartisan hat gerade mit dem R1 ein Smartphone vorgestellt, das bis zu 1 TB an UFS-2.1-Speicherplatz mitbringt. Neben dem Riesenspeicher wird das Lenovo Z5 voraussichtlich einen MediaTek-Chipsatz als Antrieb nutzen, möglicherweise den Helio P60. Aber auch der Snapdragon 845 als Top-Chipsatz des Jahres 2018 ist möglich.

Das Lenovo Z5 soll das erste Smartphone auf dem Markt werden, bei dem das Display 95 Prozent der Vorderseite einnimmt. Einer Zeichnung zufolge, die ebenfalls von Chang Cheng veröffentlicht wurde, kommt das Gerät ohne die aktuell oft verwendete Notch aus – und weist auch am unteren Ende des Bildschirms keinen großen Rand auf. Im Juni will Lenovo das Z5 der Öffentlichkeit vorstellen – dann erfahren wir mehr zu Design und Ausstattung des Gerätes.