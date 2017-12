Das nächste iPhone könnte wieder eine Metallrückseite bekommen

In diesem Artikel

Das eine iPhone für 2018 soll eine "Metallrückseite aufweisen, die in verschiedenen Farben erscheint", hat angeblich eine anonyme Quelle dem Analysten Ming-Chi Kuo verraten, wie 9to5Mac berichtet. Das Gerät wird mutmaßlich ein Display besitzen, das in der Diagonale 6,1 Zoll misst und LCD-Technologie verwendet. Der Bildschirm soll wie beim iPhone X nahezu die gesamte Vorderseite einnehmen. Bei dem Modell soll es sich um ein vergleichsweise erschwingliches Gerät handeln – Metall ist ein günstigeres Material für die Rückseite als Glas, das zudem mehr Farboptionen ermöglicht.

Unsere Empfehlung Beats Solo3 Wireless

Zwei OLED-Modelle

Wer nun glaubt, dass Apple eine 180-Grad-Wende in Bezug auf das iPhone-Design vollzieht, irrt vermutlich: Neben dem 6,1-Zoll-Modell mit Metall-Rückseite soll es den Gerüchten zufolge auch zwei Premium-Modelle geben. Das eine der Geräte erhält angeblich ein großes Display mit OLED-Technologie, das in der Diagonale zwischen 6,2 und 6,5 Zoll misst. In diesem Punkt widersprechen sich die Quellen.

Die zweite Ausführung erhält mutmaßlich einen 5,8-Zoll-Bildschirm, ebenfalls mit OLED-Technologie. Ob Apple bei diesen iPhones auf Glas oder Metall für die Rückseite setzt, geht aus den Notizen von Ming-Chi Kuo nicht direkt hervor. Es ist aber wahrscheinlich, dass Apple hier wieder Glas verwendet – alleine, um das kabellose Aufladen zu ermöglichen, das in diesem Jahr mit iPhone X und iPhone 8 eingeführt wurde.

Sollten die Gerüchte stimmen, werden 2018 also vermutlich insgesamt vier iPhones erscheinen – denn neben den oben besprochenen Modellen ist auch noch der Release des iPhone SE 2 möglich. Da Apple derzeit eigene Prozessoren für das Energiemanagement entwickelt, könnten künftige iPhones eine längere Akkulaufzeit bieten als aktuelle Ausführungen.