Das OnePlus 3T stellt das OnePlus 5 in den Schatten

Das OnePlus 5 im Schatten des OnePlus 3T: Das Smartphone aus dem Jahr 2016 befindet sich über dem kommenden Vorzeigemodell – zumindest ist das offenbar auf einem Bild der Fall, das der Hersteller nun veröffentlicht hat. Dieses lässt Rückschlüsse auf das neue Modell zu.

Via Twitter hat OnePlus ein Bild veröffentlicht, auf dem das OnePlus 3T zu sehen ist. Dieses hat der Hersteller übersetzt mit "Schaut in die Schatten. Was 5eht Ihr?" kommentiert. Da in dem Text anstatt des Buchstaben "S" eine "5" verwendet wurde, lässt sich daraus schließen, dass sich im Schatten des Smartphones das OnePlus 5 verbirgt.

Geschrumpfte Ränder

Bei genauerer Betrachtung sind an den Kanten oben links und unten rechts zwei kleinere Wölbungen im Schatten zu erkennen. Demnach besitzt das OnePlus 5 geringere Ausmaße als sein Vorgänger. Es lässt sich vermuten, dass die Ränder um das Display herum geschrumpft sind, der Bildschirm selbst jedoch nicht. Gerüchten zufolge misst dieser in der Diagonale 5,5 Zoll und löst in Full HD auf.

Der Hersteller teaserte in den vergangenen Wochen Funktionen und Merkmale des OnePlus 5 immer wieder an. So hat einer der Unternehmensgründer etwa behauptet, das Smartphone sei dünner als die Top-Modelle der Konkurrenz. Ob das stimmt, erfahren wir womöglich schon bald: Angeblich erscheint das Top-Smartphone schon ab dem 15. Juni 2017 im Handel. Die Präsentation könnte demnach schon in Kürze stattfinden.