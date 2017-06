Das OnePlus 5 wird teurer

OnePlus lieferte in den vergangenen Tagen und Wochen bereits viele Hinweise zum Design und den Features des OnePlus 5. Kurz vor der Präsentation erhielt The Verge nun sogar die Gelegenheit, den Hersteller in China zu besuchen und sich über die Entwicklung des Smartphones zu informieren. Auch zum erwarteten Preis gibt es Neuigkeiten.

Im über acht Minuten langen Video, das auch Interviews mit den OnePlus-Gründern Pete Lau und Carl Pei enthält, verrät The Verge, dass das OnePlus 5 das bisher teuerste Smartphones des Herstellers wird. Das OnePlus 3T kostete 439 Euro, für den Nachfolger wird nun eher ein Preis von etwa 500 Euro erwartet.

Vorschau auf das OnePlus 6?

Im Interview mit den Entwicklungs- und Design-Experten des Herstellers erfahren wir, dass die Kamera des OnePlus 5 einen besonderen Stellenwert einnimmt. So sollen OnePlus 3 und 3T zwar beeindruckende Smartphones sein, doch handle es sich bei den verbauten Kameras lediglich um "gute" und nicht um wirklich tolle Kameras. Der Nachfolger soll mit seiner Dualkamera auf diesem Gebiet eine viel bessere Performance bieten.

Auch zum Thema "Full-Front-Display" äußerte sich der Hersteller und gab damit vielleicht indirekt schon einen Hinweis auf das OnePlus 6. So sollen die im Vergleich zu Apple oder Samsung deutlich knapperen Ressourcen von OnePlus nicht ausgereicht haben, um das OnePlus 5 mit einem Bildschirm auszustatten, der wie beim Galaxy S8 oder iPhone 8 die komplette Vorderseite bedeckt. Ähnlich wie bei der Dualkamera, über die OnePlus auch schon im vergangenen Jahr nachgedacht habe, könnte dies ein Feature für die nächste Smartphone-Generation des Herstellers sein.