Das OnePlus 5T kommt in Lava Red nach Deutschland

OnePlus sieht Rot – und ihr bald auch: Passend zum Valentinstag 2018 bringt das Unternehmen das OnePlus 5T in der Farbe "Lava Red" in den Handel. Auch in Deutschland erscheint das Top-Smartphone in dieser limitierten Ausführung.

Ab Dienstag, den 6. Februar 2018, könnt ihr das OnePlus 5T in Lava Red bei OnePlus direkt bestellen, wie das Unternehmen per Pressemitteilung verkündet. Als Uhrzeit für den Verkaufsstart gibt der Hersteller 10 Uhr an. Der Preis für die rote Ausführung des Smartphones beträgt 559 Euro. Dafür erhaltet Ihr die Version mit 8 GB großem Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicherplatz. Das Angebot ist begrenzt – entsprechend solltet ihr euch beeilen, wenn ihr an dieser Version des Gerätes Interesse habt.

Dual-SIM und Schnellladefunktion

OnePlus zufolge sorgen "drei Anodisierungsschichten auf dem Aluminium-Ganzmetallgehäuse" des OnePlus 5T für eine "angenehm griffig-mattlavarote Oberfläche" – und machen das Smartphone gleichzeitig vergleichsweise unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Die übrige Ausstattung unterscheidet sich nicht von der Ausführung in "Midnight Black": So sorgt etwa der Snapdragon 835 Im Inneren für den Antrieb.

Das Display des OnePlus 5T misst in der Diagonale 6 Zoll und löst mit 2160 x 1080 Pixeln auf. Praktisch ist die Möglichkeit, zwei SIM-Karten parallel verwenden zu können, sowie die Schnellladefunktion, mit der ihr den Akku innerhalb von 90 Minuten von null auf hundert Prozent bringt. Erst vor wenigen Tagen gab es das Gerücht, dass OnePlus sein Top-Smartphone in Lava Red auch nach Deutschland bringt. Auch softwareseitig hat der Hersteller große Pläne für sein Top-Modell: In der aktuelle Beta-Version gibt es eine Gestensteuerung – ähnlich wie beim iPhone X.