Das OnePlus 6T gibt es ab sofort auch in Violett

Das One Plus 6T in "Thunder Purple"

Wenn es nach OnePlus geht, ist die Trendfarbe dieses Winters Violett. Womöglich deshalb gibt es das OnePlus 6T ab sofort in eben dieser Farbe. Die neue Ausführung nennt sich "Thunder Purple" und ist bereits im Onlineshop des Herstellers erhältlich.

Damit stehen euch dort aktuell drei Farbvarianten zur Auswahl: Außer in "Thunder Purple" könnt ihr das OnePlus 6T auch in "Mirror Black" und in "Midnight Black" kaufen. Allerdings gibt es nicht jede Konfiguration auch in jeder Farbe. Das violette OnePlus 6T ist offenbar ausschließlich mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher erhältlich.

High-End-Modell bislang nur in Schwarz

Die High-End-Konfiguration mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher bietet OnePlus hierzulande nur in "Midnight Black" an. Das Einstiegsmodell mit 6 GB RAM und 128 GB ROM ist wiederum nur in "Mirror Black" erhältlich. Einzig die Kombination aus 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher gibt es für alle Farbvarianten des OnePlus 6T.

Falls euch die Optik noch nicht hundertprozentig überzeugt hat, schaffen es möglicherweise die Argumente von OnePlus: Laut Pressemitteilung "steht der Farbton zwischen Blau und Ultraviolett für das Geheimnisvolle und drückt Selbstvertrauen und Individualität aus".

Fragt sich nur noch, wieso sich der Hersteller für die Bezeichnung "Thunder Purple" entschieden hat. Auch darauf liefert die Pressemitteilung eine passende Antwort: Das OnePlus 6T Thunder Purple kombiniere "das luxuriöse Purpur mit der Farbe eines Blitzes in der Abenddämmerung".