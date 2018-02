"Das Parfüm" wird die nächste Netflix-Serie aus Deutschland

"Das Parfüm" flimmert wieder über den Bildschirm – dieses Mal allerdings als Serie: Der Roman von Patrick Süßkind hat nicht nur Tom Tykwer zu einem Kinofilm inspiriert, sondern nun auch eine Serie hervorgebracht.

Insgesamt soll die Serie, die unter dem Namen "Parfüm" erscheint, sechs Folgen beinhalten, berichtet Rolling Stone. Der Produzent Oliver Berben hoffe, dass die Reihe zum größten Fernseh-Highlight des Jahres 2018 werde. Die Dreharbeiten fanden bereits im vergangenen Jahr statt. In Deutschland wird das "Parfüm" bei ZDFNeo zu sehen sein; für die weltweite Vermarktung hat sich hingegen der Streaming-Anbieter Netflix die Rechte gesichert.

Unsere Empfehlung Blau Serien Special

Darsteller noch nicht bekannt

Die Serie "Parfüm" soll mit dem Spielfilm von Tykwer nur wenig gemein haben. So spielt die Handlung beispielsweise nicht im Mittelalter, wie es auch im Roman der Fall ist, sondern in der Gegenwart. Für die Regie ist Philipp Kadelbach verantwortlich, der zum Beispiel für das Historiendrama "Hindenburg" bekannt ist. Welche Schauspieler in der Serie mitspielen, ist aktuell noch nicht bekannt. Constantin Film will dies im Rahmen der Berlinale bekannt geben.

Deutsche Serien sind nicht nur bei Netflix auf dem Vormarsch: Auch Amazon hat gerade mit "Beat" eine neue Originalserie angekündigt, die hierzulande produziert wird. Darin geht es um die Klubszene von Berlin und die Machenschaften der Unterwelt. Derweil hat Netflix bekannt gegeben, welche Serien deutsche Nutzer am liebsten "bingen". Spoiler: Eine deutsche Serie ist nicht dabei.