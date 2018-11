Das Samsung Galaxy Note 9 könnte bald in einer weiteren Farbe erscheinen

Erst vor Kurzem hat Samsung neue Farbausführungen des Galaxy Note 9 angekündigt. In Kalenderwoche 45 stoßen die Varianten in "Lilac Purple" und "Copper Gold" hinzu. Der in der Regel zuverlässige Leak-Experte Evan Blass macht nun Hoffnung auf eine weitere neue Farbe.

Wie ihr in seinem Tweet am Ende dieses Artikels seht, könnte das Samsung Galaxy Note 9 künftig auch in Weiß erhältlich sein. Ein schneeweißes Modell würde hervorragend zur Weihnachtszeit passen und sich sicherlich gut als Geschenk unter dem Christbaum machen. Allerdings ist Evan Blass selbst nicht sicher, ob das Gerät in der abgebildeten Form tatsächlich erscheinen wird.

Authentisch oder nicht?

In seinem Tweet schreibt der Leak-Experte: "Ich habe diesen Tipp bekommen. Was sagt ihr, Photoshop-Detektive?" Damit deutet er an, dass es sich bei dem Renderbild auch um eine Fälschung handeln könnte. Möglicherweise hat jemand ein älteres Bild des Samsung Galaxy Note 9 genommen und die Farbe mit Photoshop oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm nachträglich verändert. Sollte sich das Bild als authentisch erweisen, würden euch damit demnächst fünf Farben zur Auswahl stehen.

Zum Launch ist das Samsung Galaxy Note 9 in den Farbvarianten "Ocean Blue" (Blau) und "Midnight Black" (Schwarz) erschienen. Neu hinzu kommen gerade die Modelle in "Lilac Purple" (Violett) und "Copper Gold" (Gold). Der S Pen ist bei fast allen Modellen in der Gehäusefarbe gehalten. Einzige Ausnahme ist das Samsung Galaxy Note 9 in "Ocean Blue": Die blaue Ausführung bringt einen gelben digitalen Eingabestift mit.