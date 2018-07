Das Samsung Galaxy S10 soll im Februar 2019 vorgestellt werden

Zuerst kommt das faltbare Smartphone, dann das Galaxy S10: Aktuellen Gerüchten zufolge nutzt Samsung zu Beginn des Jahres 2019 die beiden großen Tech-Events, um seine neuen Geräte vorzustellen – die "Consumer Electronics Show" (CES) und etwas später den "Mobile World Congress" (MWC).

Auf der CES in Las Vegas im Januar 2019 soll das faltbare Smartphone von Samsung sein Debüt feiern, berichtet GizmoChina. Demnach sei es möglich, dass ihr das innovative Gerät schon im Februar erwerben könnt. Zum Ende dieses Monats findet dann der MWC in Barcelona statt – hier sollen dann Galaxy S10 und S10 Plus das Licht der Weltöffentlichkeit erblicken.

"Galaxy X" schon zum Jahresbeginn?

Sollte das Gerücht stimmen, würde Samsung seine Hauptattraktion für 2019 zuerst enthüllen, die den Namen "Galaxy X" tragen könnte. Bislang hieß es oftmals, dass Samsung das Galaxy S10 im kommenden Jahr früher als den Vorgänger präsentieren wird, um sich dann auf das faltbare Smartphone konzentrieren zu können. Bis zum Beginn des Jahres 2019 ist noch reichlich Zeit – gut möglich also, dass der Hersteller bis dahin seine Pläne noch ändert.

Das Galaxy S10 Plus soll ein Feature mitbringen, das bislang das Huawei P20 Pro auszeichnet: eine Triple-Kamera. Der direkte Nachfolger des Galaxy S9 muss hingegen mutmaßlich mit einer Dualkamera auskommen. Beide Geräte sollen neben einem Fingerabdrucksensor auf der Rückseite als Sicherheits-Feature eine 3D-Kamera erhalten – und könnten so ähnlich wie das iPhone X per Gesicht entsperrt werden.