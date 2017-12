Das sind die beliebtesten Netflix-Serien des Jahres

Eine Bestenliste umfasst Serien, die viele Nutzer immer länger als zwei Stunden am Stück pro Tag geschaut haben. Auf Platz eins hat es hier "Greenleaf" geschafft. In dem Drama geht es um eine Familie, die eine Kirche leitet, jedoch viele dunkle Geheimnisse hat. Auf Platz zwei folgt die Show "American Vandal", die sich mit etwas Humor den Folgen von Vandalismus an einer Schule widmet. Die dritte Position nimmt "Suburra: Blood On Rome" ein: Die Geschichte dreht sich um eine Stadt nahe Rom, in der das organisierte Verbrechen, der Vatikan und korrupte Politiker um Territorien kämpfen.

Top-Platzierung ohne deutsche Sprachausgabe

Etwas verwunderlich ist, dass die Science-Fiction-Serie "3 Prozent" an fünfter Stelle steht. Eigentlich ist die Ausgangslage recht interessant: In einer düsteren Zukunft nur die obersten drei Prozent aus den überfüllten Slums zu einer paradiesischen Insel kommen können. Allerdings gibt es die Episoden nur in portugiesischer Sprache mit deutschen Untertiteln – was es vielen Nutzern eigentlich erschweren dürfte, einen Zugang zu finden.

Netflix hat auch die Serien "für Genießer" aufgelistet. Dabei handelt es sich um Sendungen, die die meisten Nutzer ganz gemütlich weniger als zwei Stunden pro Tag geschaut haben. An oberster Stelle steht "The Crown" mit den "Abenteuern" von Queen Elisabeth II. Es folgt der recht abgefahrene und humorvolle Anime "Neo Yokio", in dem es um einen Dämonenjäger aus der Oberschicht geht – oder eher um Reichtum und Modemarken. Auf Platz drei steht "You Me Her", eine Komödie über eine Dreiecksbeziehung. Die vierte Stelle nimmt "Eine Reihe Betrüblicher Ereignisse" ein. In dieser Serie sehen wir einen überaus wandlungsfähigen Neil Patrick Harris sowie drei vom Pech verfolgte Kinder.

Netflix hat zudem noch interessante Fakten zum Jahr 2017 genannt. So hat der Streaming-Anbieter ganze 600 Originale auf seiner Plattform veröffentlicht. Im kommenden Jahr könnten es aber noch mehr werden. Zudem hat eine Person aus Deutschland den Film "Oceans Eleven" ziemlich gerne: Sie soll sich den Casino-Raub von George Clooney, Brad Pitt und Co. über 340 Mal angeschaut haben. Falls ihr euch fragt, wo "Stranger Things" im Jahresrückblick gelandet ist: Die Serie befindet sich auf Platz zwei hinter "Tote Mädchen lügen nicht" in der Liste von Sendungen, die sich Familien gemeinsam angeschaut haben.