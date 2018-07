Das sind die besten iPhone-Fotos 2018

Photographer of the Year Grand Prize: Jashim Salam (Bangladesh)

Apple kürt mit den "iPhone Photography Awards" seit 2007 jährlich die besten Fotos, die mit einem iPhone aufgenommen wurden. Hier seht ihr die Siegerbilder von 2018.

Das iPhone hat sich zu einer sehr beliebten Kamera entwickelt. Schließlich hat man sein Smartphone immer dabei und die Bildqualität hat inzwischen ein sehr hohes Niveau erreicht. Zuletzt gab Apple mit der Dualkamera beim iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus oder iPhone X den Fotografen neue Gestaltungsmöglichkeiten in die Hand: Der Porträt-Modus mit extra unscharfem Hintergrund und ein Zoom, der anders als der alte Digitalzoom viel weniger bis gar keine negativen Auswirkungen auf die Bildqualität hat. Seine Vergrößerung ist zwar nur zweifach, aber selbst die genügt in den richtigen Händen für spektakuläre Aufnahmen.

Fotografen aus der ganzen Welt

Für ein gutes Foto, muss es aber gar nicht das neueste iPhone sein. So belegte z.B. Moises Silva aus Brasilien mit einem Foto des iPhone 5S den zweiten Platz in der Kategorie "News & Events". Insgesamt kürte Apple je drei Bilder in 19 Rubriken wie Tiere, Kinder, Reise, Bäume, Natur, Landschaft oder Architektur.

Jashim Salam aus Bangladesh ist für Apple der Fotograf des Jahres. Sein düsteres Bild zeigt aus Myanmar geflüchtete Kinder in einem Flüchtlingslager bei Ukhiya in Bangladesh, die sich einen Film über Gesundheit und sanitäre Anlagen anschauen. Farbenfroher geht es auf den weiteren Plätzen zu: Alexandre Weber aus der Schweiz hat im brasilianischen Salvador de Bahia ein Frau mit gelben Kleid vor einer blauen Wand abgelichtet. Auf das Schwarz-Weiß-Porträt eines Jungen mit einem frisch gefangenen Fisch in der Hand von Huapeng Zhao aus China folgt ein farbenfrohes Bild von Zarni Myo Win aus Myanmar mit vergnügt spielenden Kindern und einer traurigen Geschichte.

Fotograf des Jahres

Photographer of the Year First Place: Alexandre Weber (Switzerland) (© 2018 Alexandre Weber/IPPAWARD)

(© 2018 Huapeng Zhao/IPPAWARD)

Photographer of the Year Third Place: Zarni Myo Win (Myanmar) (© 2018 Zarni Myo Win/IPPAWARD)









Abstrakt

First Place - Abstract: Glenn Homann (Australia) (© 2018 Glenn Homann/IPPAWARD)

Second Place - Abstract: Edwin Loyola (Philippines) (© 2018 Edwin Loyola/IPPAWARD)

Third Place - Abstract: Jedrzej Franek (Poland) (© 2018 Jedrzej Franek/IPPAWARD)









Tiere

First Place - Animals: Robin Robertis (United States) (© 2018 Robin Robertis/IPPAWARD)

Second Place - Animals: Katie Wall (United Kingdom) (© 2018 Katie Wall/IPPAWARD)

Third Place - Animals: Erica Wu (Taiwan) (© 2018 Erica Wu/IPPAWARD)









Architektur

First Place - Architecture: Massimo Graziani (Italy) (© 2018 18 Massimo Graziani/IPPAWARD)

Second Place - Architecture: KuangLong Zhang (China) (© 2018 KuangLong Zhang/IPPAWARD)

Third Place - Architecture: Nasra Al Sharji (Oman) (© 2018 Nasra Al Sharji/IPPAWARD)









Kinder

First Place - Children: Melisa Barrilli (Canada) (© 2018 Melisa Barrilli/IPPAWARD)

Second Place - Children: Dina Alfasi (Israel) (© 2018 Dina Alfasi/IPPAWARD)

Third Place - Children: Savadmon Avalachamveettil (Ireland) (© 2018 24 Savadmon Avalachamveettil/IPPAWARD)









Blumen

First Place - Floral: Alison Helena (United States) (© 2018 Alison Helena/IPPAWARD)

Second Place - Floral: Zhendi Zhang (United States) (© 2018 Zhendi Zhang/IPPAWARD)

Third Place - Floral: Hongjun Ge (China) (© 2018 Hongjun Ge/IPPAWARD)









Landschaft

First Place - Landscape: Charles Thomas (United States) (© 2018 Charles Thomas/IPPAWARD)

Second Place - Landscape: Asuman Robson (Turkey) (© 2018 Asuman Robson/IPPAWARD)

Third Place - Landscape: Naian Feng (China) (© 2018 Naian Feng/IPPAWARD)









Lifestyle

First Place - Lifestyle: Natalia-Garcés (Spain) (© 2018 Natalia-Garcés/IPPAWARD)

Second Place - Lifestyle: 泳桥 黄 (China) (© 2018 泳桥 黄/IPPAWARD)

Third Place - Lifestyle: Paolo Mestriner (Italy) (© 2018 Paolo Mestriner/IPPAWARD)









Natur

First Place - Nature: Sukru Mehmet Omur (France) (© 2018 Sukru Mehmet Omur/IPPAWARD)

Second Place - Nature: Anton Kruglov (Russia) (© 2018 Anton Kruglov/IPPAWARD)

Third Place - Nature: Peng Ju Tang (China) (© 2018 40 Peng Ju Tang/IPPAWARD)









Nachrichten

First Place - News & Events: Mohammed Badra (Syria) (© 2018 Mohammed Badra/IPPAWARD)

Second Place - News & Events: Moises Silva (Brazil) (© 2018 Moises Silva/IPPAWARD)

Third Place - News & Events: Verónica G. Cárdenas (United States) (© 2018 Verónica G. Cárdenas/IPPAWARD)









Sonstiges

First Place - Other: Amy Nelson (United States) (© 2018 Amy Nelson/IPPAWARD)

Second Place - Other: José Ignacio De Rocco (Argentina) (© 2018 José Ignacio De Rocco/IPPAWARD)

Third Place - Other: Magda Lates (France) (© 2018 Magda Lates/IPPAWARD)









Panorama

First Place - Panorama: Mateusz Piesiak (Poland) (© 2018 Mateusz Piesiak/IPPAWARD)

Second Place - Panorama: Burcu Ozturk (United States) (© 2018 Burcu Ozturk/IPPAWARD)

Third Place - Panorama: Clifford Pickett (United States) (© 2018 Clifford Pickett/IPPAWARD)









Menschen

First Place - People: Jonas Wyssen (Switzerland) (© 2018 Jonas Wyssen/IPPAWARD)

Second Place - People: Lee Yu Chieh (Taiwan) (© 2018 Lee Yu Chieh/IPPAWARD)

Third Place - People: Pascal Desapio (Switzerland) (© 2018 Pascal Desapio/IPPAWARD)









Porträt

First Place - Portrait: Scott Woodward (Singapore) (© 2018 Scott Woodward/IPPAWARD)

Second Place - Portrait: KuangLong Zhang (China) (© 2018 KuangLong Zhang/IPPAWARD)

Third Place - Portrait: Marina Spironetti (Italy) (© 2018 Marina Spironetti/IPPAWARD)









Serien

First Place - Series: Cocu Liu (United States) (© 2018 Cocu Liu/IPPAWARD)

First Place - Series: Cocu Liu (United States) (© 2018 Cocu Liu/IPPAWARD)

First Place - Series: Cocu Liu (United States) (© 2018 Cocu Liu/IPPAWARD)

Second Place - Series: Laith Zaied (Iraq) (© 2018 Laith Zaied/IPPAWARD)

Second Place - Series: Laith Zaied (Iraq) (© 2018 Laith Zaied/IPPAWARD)

Second Place - Series: Laith Zaied (Iraq) (© 2018 Laith Zaied/IPPAWARD)

Third Place - Series: Chen Lin (China) (© 2018 Chen Lin/IPPAWARD)

Third Place - Series: Chen Lin (China) (© 2018 Chen Lin/IPPAWARD)

Third Place - Series: Chen Lin (China) (© 2018 Chen Lin/IPPAWARD)

































Stillleben

First Place - Still Life: Fiona Bailey (United Kingdom) (© 2018 Fiona Bailey/IPPAWARD)

Second Place - Still Life: Song Han (China) (© 2018 Song Han/IPPAWARD)

Third Place - Still Life: XiangQi Kong (China) (© 2018 XiangQi Kong/IPPAWARD)









Sonnenuntergang

First Place - Sunset: Sara Ronkainen (Finland) (© 2018 Sara Ronkainen/IPPAWARD)

Second Place - Sunset: Cocu Liu (United States) (© 2018 Cocu Liu/IPPAWARD)

Third Place - Sunset: Ruslan Zabulonov (Ukraine) (© 2018 Ruslan Zabulonov/IPPAWARD)









Reise

First Place - Travel: Anna Aiko (France) (© 2018 Anna Aiko/IPPAWARD)

Second Place - Travel: Zarni Myo Win (Myanmar) (© 2018 Zarni Myo Win/IPPAWARD)

Third Place - Travel: Soha Ghandour (Lebanon) (© 2018 Soha Ghandour/IPPAWARD)









Bäume