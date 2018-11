Das sind die Games with Gold für Dezember 2018

Zwei Gratis-Spiele für die Xbox One und zwei für die Xbox 360: Auch im Dezember 2018 gibt es für die Microsoft-Konsolen wieder die beliebten "Games with Gold". Dieses Mal erhaltet ihr unter anderem den Rätsel-Titel "Cube 2" – doch Microsoft hat auch Action-Fans nicht vergessen.

In "Cube 2" müsst ihr euch in einer außerirdischen Landschaft zurechtfinden und zahlreiche Rätsel lösen. Der Rätselspaß steht euch auf der Xbox One zwischen dem 1. und dem 31. Dezember zur Verfügung. Ebenfalls für diese Konsole gibt es ab dem 16. Dezember den Titel "Never Alone". Darin spielt ihr ein Mädchen und einen Polarfuchs und erkundet die Welt der amerikanischen Ureinwohner.

Drachen und Söldner

Für die Xbox 360 gibt es ebenfalls wieder zwei Spiele im Rahmen der "Games with Gold" kostenlos: Im Dezember 2018 sind dies "Dragon Age 2" und "Mercenaries: Playground of Destruction". "Dragon Age 2" bietet euch eine große Spielwelt, in der ihr euren Charakter entwickeln müsst. Der Titel steht zwischen dem 1. und dem 15. Dezember kostenlos zur Verfügung.

In "Mercenaries" könnt ihr zwischen dem 16. und dem 31. Dezember mit zahlreichen Fahrzeugen auf Zerstörungstour gehen. Beide Titel sind dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar. Bis zum 15. Dezember steht euch auf der Xbox One außerdem noch das Spiel "Race The Sun" zur Verfügung, bei dem es sich um einen Endless-Runner mit Raumschiff handelt. Dieser Titel ist Teil der "Games with Gold" von November.