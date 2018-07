Das soll im HTC U12 Life stecken

Das HTC U12 Life soll wie schon das U12 Plus eine Dualkamera erhalten

Kommt mit dem HTC U12 Life schon bald ein Mittelklasse-Ableger des HTC U12 Plus heraus? Vom möglichen Nachfolger des HTC U11 Life ist nun offenbar ein Datenblatt mit vielen Spezifikationen aufgetaucht.

Ob es sich bei dem geleakten Gerät wirklich um das HTC U12 Life handelt, ist laut Android Authority zwar nicht ganz klar. Der im entdeckten Material enthaltene Codename "Imagine Life" würde jedoch ebenso gut zu dem erwarteten Mittelklasse-Gerät passen wie die aufgelistete Ausstattung. Demnach soll das Smartphone zum Beispiel von einem Snapdragon 636 angetrieben werden, der auf 4 GB RAM zurückgreifen darf.

Neues Android One-Modell?

Wie beim flotten U12 Plus handelt es sich wohl auch beim vermeintlichen HTC U12 Life um ein großes Phablet. Dem geleakten Datenblatt zufolge soll der Bildschirm in der Diagonale 6 Zoll messen und mit 2160 x 1080 Pixeln auflösen. Wie der Leak-Spezialist Evan Blass im März erklärte, könnte das HTC U12 Life auch eine Notch erhalten, was zumindest zum großen Display passen würde.

Der Akku des U12 Life sollte mit 3600 mAh bei gewöhnlicher Verwendung für einen Tag ausreichen. Auch die 64 GB an internem Speicher sollten für einige Musiktitel, Fotos und Apps ausreichen, gerade auch, weil das Smartphone wohl die Speichererweiterung per microSD-Karte unterstützt. Gerade die spannende Frage nach dem vorinstallierten Betriebssystem wird vom Datenblatt offenbar nicht beantwortet. Sollte HTC wie schon beim Vorgänger des U12 Life auf das Android One-Projekt setzen, dann könnte das Mittelklasse-Smartphone zum Ende des Jahres bereits mit der finalen Fassung von Android P erscheinen.