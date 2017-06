Das wäre das Microsoft Surface Mini gewesen

Gerade zur Zeit des Surface Pro 3 gab es auch viele Gerüchte über ein mögliches Surface Mini. Microsoft hatte damals offenbar wirklich an einem solchen Gerät gearbeitet und Windows Central konnte nun sogar Bilder von dem kompakten Tablet auftreiben.

Die Form des Surface Mini stimmt mit der anderer Surface-Tablets überein. Dem Bericht zufolge liegen die Unterschiede aber hauptsächlich in der Größe der Geräte und dem verwendeten Gehäusematerial. Im Gegensatz zum großen Surface Pro 3 sollte das kleine Surface Mini nämlich auch in der Hand gehalten werden, um beispielsweise Termine und Daten wie in einem Notizbuch mit dem Eingabestift festzuhalten. Die abgerundeten Kanten und das weichere Material sollten diesen Einsatzzweck begünstigen.

Wochen vor Release eingestampft

Als Betriebssystem sei auf dem Surface Mini Windows RT zum Einsatz kommen. Angetrieben wurde es zu Zeiten der Entwicklung von einem Snapdragon-800-Chipsatz und 1 GB RAM. Nutzer sollten es offenbar hauptsächlich per Eingabestift bedienen, denn eine passende Tastatur zum Anstecken, wie es sie für alle größeren Surface-Modelle gibt, war nicht geplant.

Das Ende des Surface Mini kam Windows Central zufolge sehr plötzlich und nur wenige Wochen bevor es eigentlich hätte vorgestellt werden sollen. Begründet wurde der Schritt offenbar damit, dass es nicht genügend Alleinstellungsmerkmale gab, welche die Existenz eines solchen Produktes auf dem Markt rechtfertigten. Wenige Monate später wurde mit der Enthüllung von Windows 10 im September 2014 auch Windows RT eingestellt.