Das waren die 20 erfolgreichsten PC- und Konsolenspiele 2017

Das vergangene Jahr hatte wahrlich eine Menge Spiele-Perlen für die Konsolen und den PC zu bieten. Neben den üblichen Verdächtigen haben es aber auch einige Spiele für die neue Nintendo Hardware Switch in die Top 20 geschafft. Wir haben die komplette Übersicht der Spiele, die auf dem deutschen Markt für die besten Verkaufszahlen gesorgt haben.

FIFA ist – wie in eigentlich jedem Jahr – wieder einmal das beliebteste Spiel der deutschen Freunde von Computer- und Videospielen. Doch auch einige Überraschungskandidaten haben es in die Liste geschafft. Vor allem die Spiele für die neue Nintendo Switch waren 2017 sehr gefragt. Immerhin drei Titel, die in und um den Verkaufsstart des Handheld-Hybriden zu haben waren, tauchen in den Top 20 auf.

Die erfolgreichsten Spiele 2017

FIFA 18 Call of Duty: WW II Grand Theft Auto V The Legend of Zelda: Breath of the Wild Mario Kart 8 Deluxe Assassins Creed Origins Super Mario Odyssey Horizon Zero Dawn Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Resident Evil 7 Biohazard FIFA 17 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Need for Speed Payback Star Wars Battlefront 2 Destiny 2 Uncharted: The Lost Legacy Die Sims 4 Battlefield 1 Minecraft Mass Effect: Andromeda

Neben den drei Nintendo-Highlights überrascht die erneute Platzierung von "GTA V", das sich für Rockstar nach weltweit über 80 Millionen verkauften Exemplaren zu einem absoluten Dauerbrenner gemausert hat. Auch die Neuinterpretation von "Resident Evil" fand bei vielen Spielern anklang, obwohl es das Genre der Horror-Spiele sonst recht schwer hat in Deutschland. Auch 2018 jagt ein potentieller Spiele-Hit den nächsten, aber das FIFA auch im kommenden Jahr verkaufstechnisch die Nase weit vor der Konkurrenz haben wird, steht außer Zweifel.