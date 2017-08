Das Xiaomi Mi Mix 2 wird am 11. September vorgestellt

In nur knapp zwei Wochen wird Xiaomi das Mi Mix 2 vorstellen – das kündigt des chinesische Unternehmens über seinen offiziellen Weibo-Kanal an. Ein erstes Teaser-Bild deutet erneut auf ein randloses Smartphone hin.

Bisherigen Informationen zufolge soll der Bildschirmrand des Xiaomi Mi Mix 2 noch dünner ausfallen als noch beim ohnehin schon fast randlosen Vorgänger. Das Display des Mi Mix 2 soll 93 Prozent der Front einnehmen, beim Erstling sind es 91,3 Prozent. Genaue Informationen liefert der Teaser nicht, obwohl eine Silhouette des Smartphones inklusive hervorgehobener Ränder zu sehen ist.

Die Unterseite des Smartphones wird nämlich von einem Berg verdeckt. Wie viel Raum die Buttons einnehmen, lässt sich daher noch nicht abschätzen. Ob die Front wirklich komplett aus Display besteht wie in diesem inoffiziellen Konzept, ist daher fraglich. Dennoch wirbt der Teaser frei übersetzt mit dem Schlagwort "Fullscreen 2.0", weckt also Erwartungen an eine Front, die vollständig aus Display besteht. Die Enthüllung soll dem Datum auf dem Teaser zufolge am 11. September erfolgen – also nur einen Tag vor Apples Keynote und der Ankündigung des iPhone 8.

Eine Gemeinsamkeit wird dem Xiaomi Mi Mix 2 und dem iPhone 8 bereits nachgesagt: 3D-Gesichtserkennung als Sicherheitsfeature. Während sich bereits erhältliche Smartphones mit 2D-Gesichtserkennung teils schon durch grobkörnige Fotos austricksen lassen, soll die Tiefenerkennung der Kameras für zusätzliche Sicherheit sorgen.