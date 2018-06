Das Xiaomi Redmi Note 5 Pro kann jetzt Superzeitlupen aufnehmen

Die Kamera des Xiaomi Redmi Note 5 Pro hat bisher einen Makel, den der Hersteller nun aus der Welt zu räumen scheint: Das Smartphone unterstützt wohl schon bald Videoaufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde (fps) in Full HD.

Die Neuerung ist Teil der chinesischen Version der aktuellen Beta von MIUI 10, berichtet XDA Developers. Damit Aufnahmen bei der Kombination 1080p und 60 fps nicht verwackeln, setzt das Xiaomi Redmi Note 5 Pro einen elektronischen Bildstabilisator ein. Da das Feature aktuell nur in der asiatischen Beta vorkommt, wird es wohl noch etwas dauern, bis es Teil der globalen Version wird. Immerhin dürfte ein baldiges Update die Vorfreude zahlreicher Nutzer wecken.

Unsere Empfehlung Xiaomi Mi Mix 2 Global Version

4K nur über Umweg möglich

Als alternative Optionen gibt es in den Kamera-Einstellungen 1080p mit 30 fps und 720p (HD) mit 30 fps. Um Videos in 4K und mit 30 fps aufzunehmen, müsstet ihr euer Smartphone rooten. Eine offizielle Unterstützung gibt es leider nicht. Das ist etwas verwunderlich, da der eingesetzte Snapdragon 636 die entsprechenden Hardware-Voraussetzungen bietet. Videos in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, wie sie etwa das iPhone X bietet, sind nicht möglich.

Zum Chipsatz von Qualcomm gesellen sich im Xiaomi Redmi Note 5 Pro je nach Ausführung 4 GB oder 6 GB Arbeitsspeicher und ein interner Speicher von bis zu 64 GB. Die Linsen der Dualkamera lösen mit 12 MP und 5 MP auf. Die Selfiekamera bietet die Auflösung von 20 MP.