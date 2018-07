Das Xperia XZ3 soll eine 48-MP-Kamera erhalten

Das Sony Xperia XZ3 wird vermutlich, wie schon seine Vorgänger, auf der IFA in Berlin vorgestellt. Bis wir Gewissheit haben, dauert es also wohl noch etwa einen Monat. Aktuell sieht es aber so aus, als könnte das neue Premium-Smartphone mit einer einfachen Kamera mit satten 48 Megapixeln erscheinen.

Eigentlich war es fast zu erwarten: Sony kündigte kürzlich einen neuen Kamerasensor mit 48 Megapixeln an – und plötzlich taucht laut GSMArena ein Datenblatt bei GFXBench auf, welches offenbar ein Sony Xperia XZ3 samt 48-Megapixel-Kamera beschreibt. Es sieht demnach so aus, als würde der japanische Hersteller das Basismodell seiner nächsten Smartphone-Generation nicht mit einer trendigen Dual-Kamera ausstatten, sondern stattdessen auf eine irrsinnig hohe Auflösung setzen.

Release noch mit Android 8.0?

Das vemeintliche Xperia XZ3 trägt im Benchmark-Eintrag die Modellnummer H8416 und offenbar lief es zum Zeitpunkt des Tests mit Android 8.0.0. Dass Sony das Gerät mit dieser Software veröffentlicht ist zumindest fraglich. Immerhin ist Android 8.1 Oreo bereits für einige Smartphones der Konkurrenz erschienen und außerdem rückt auch der Release von Android P immer näher.

Zuvor war vermutet worden, dass Sony das Xperia XZ3 mit der gleichen Kamera ausstatten könnte wie das Xperia XZ2 Premium. Schon das Rendervideo auf Basis geleakter CAD-Pläne, das ihr über diesem Artikel seht, ließ aber daran zweifeln, dass wirklich eine Dualkamera zum Einsatz kommt. Sony hat ein Event im Rahmen der IFA 2018 für den 30. August angekündigt. Dann werden wir voraussichtlich erfahren, was das neue Sony-Smartphone alles kann.