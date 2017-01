Daydream: Google zertifiziert vier Smartphones für die VR-Plattform

Ein eigener App-Store von Fitbit: 2017 möchte der Fitnesstracker-Hersteller "so schnell wie möglich" eine Plattform für Wearables etablieren.

Fitbit: Eige­ner App-Store für Fitness-Weara­bles in Arbeit

