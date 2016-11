Daydream View: Diese Apps sind pünktlich zum Launch erhältlich

Google hat einige kompatible Apps schon einen Tag vor dem offiziellen Launch von Daydream View im Play Store freigeschaltet. Neben einer News-App gibt es gleich mehrere Spiele sowie die App-Umsetzung des "Harry Potter"-Spinoffs "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind".

Während Daydream View offiziell erst am heutigen 10. November 2016 erscheint, stehen einige Apps schon seit gestern zum Download bereit. Für News-Junkies bietet das US-Outlet CNN Nachrichten im Virtual-Reality-Gewand per App an und präsentiert so Inhalte in einer 360-Grad-Rundumsicht. Wer sich lieber vom tagesaktuellen Geschehen ablenken möchte, hat die Wahl zwischen mehreren Titeln.

Gratis-Games für Daydream View

Da wäre zum einen Hunters Gate, ein düsteres Action-Adventure, das in einer Welt voller Dämonen spielt. Ihr steuert den Helden aus der Vogelperspektive. Das Artdesign erinnert etwas an Diablo 3. Mit 6,49 Euro gehört Hunters Gate zu den eher teuren Spielen. Viel bunter geht es in Mekorama VR zu, das optisch wie eine Mischung aus Monument Valley und Minecraft anmutet und die grauen Zellen fordert. Der Preis liegt bei 4,29 Euro. In The Turning Forest wiederum folgt Ihr einem Fabelwesen durch eine bunte wie stilisierte 3D-Welt und durchquert Herbstwälder und Eisschluchten. Anbieter ist die BBC, weshalb The Turning Forest kostenlos ist und ohne In-App-Käufe auskommt.

The Guardian VR richtet sich hingegen an Freunde des gepflegten Grusels und führt Euch unter anderem hinab in eine Kanalisation, nur mit einer Taschenlampe ausgerüstet. Die App ist ebenfalls komplett kostenlos und soll im Laufe der nächsten Monate zusätzliche Gratis-Inhalte bekommen. Zu guter Letzt ist da "Fantastic Beasts", zu Deutsch: "Phantastische Tierwesen", das Euch in die Welt des "Harry Potter"-Ablegers entführt, wobei die titelgebenden Kreaturen im Mittelpunkt stehen. Spielen via Daydream View kostet auch hier nichts.