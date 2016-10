Daydream View: Google kündigt 30 Spiele für das Headset an

Viele Spiele sind bereits für Google Daydream View in Arbeit: Auf seiner Keynote am 4. Oktober 2016 hat Google neben dem Pixel und dem Pixel XL auch das neue Virtual Reality-Headset der Öffentlichkeit vorgestellt. Nun hat der Suchmaschinenriese bekannt gegeben, welche Spiele derzeit entwickelt werden.

Auf seiner Webseite zu Daydream hat Google die 30 Spiele angekündigt, die von Daydream View unterstützt werden sollen. Dazu gehören unter anderem Sportspiele wie "VR Karts Sprint", "Baskhead", "Action Bowling" und "Home Run Derby". Bei einigen Titeln wird nicht ganz deutlich, was die Virtual Reality-Erfahrung bieten wird, so zum Beispiel bei "Claro" oder "Frostbound". Andere Titel hingegen sprechen für sich: So dürfte klar sein, worum es bei "Keep Talking and Nobody Explodes" geht (übersetzt: "Rede weiter und niemand explodiert"). Zumindest grundsätzlich.

Einige Spiele bereits im Herbst

Aus der Auflistung von Google geht leider nicht hervor, welche der Spiele bereits zum Release von Daydream View erhältlich sein werden und auf welche Titel die Spieler noch etwas warten müssen. Bereits vor der Ankündigung des Headsets gab es bereits Gerüchte dazu, welche Games noch im Herbst 2016 erscheinen könnten. Dazu gehören mutmaßlich "Need for Speed: No Limits" und "Underworld Overlord" – beides Titel, die auch auf Googles Webseite aufgeführt werden.

Google Daydream View benötigt für das VR-Erlebnis ein unterstütztes Smartphone, wie zum Beispiel eines der neuen Pixel-Geräte. Mitgeliefert wird ein praktischer Controller, der viele Sensoren enthält und zur Steuerung ein Trackpad bietet. Das Headset soll im November erscheinen und zum Release für den Preis von 69 Euro im Google Store erhältlich sein.