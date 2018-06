"Days Gone" für PS4: Sony gibt Erscheinungstermin bekannt

Soeben hat Sony in der Pre-E3-Show den Erscheinungstermin für das heißerwartete Open-World-Zombie-Biker-Game bekannt gegeben. Wann es soweit ist und ihr euch in das adrenalinfördernde Abenteuer stürzen könnt, erfahrt ihr hier auf CURVED.

Schon vor der E3 will Sony die Fans für ein paar neue und bereits angekündigte Playstation-4-Games begeistern. Gestern machte das etwas ernüchternde, aber schon dezent flashige "Tetris: Effects" für Playstation 4 und das dazugehörige PSVR-Set (optional) den Anfang. Heute zieht der PS4-Hersteller das erste Ass aus dem Ärmel:

"Days Gone" erscheint am...

Und zwar hauen die findigen Japaner mal ganz locker den Erscheinungstermin eines PS4-Exklusiv-Titels raus, auf den viele Spieler sehnlichst warten: Das postapokalyptische "Zombie"-Open-World-Game, in dem ihr euch als wehrhafter Biker verdingt, kommt offiziell am 22. Februar 2019 für die Playstation 4 raus. Hossa! Ein neuer Trailer, den ihr euch oben reinziehen könnt, zeigt neue Spielszenen, die relativ dramatisch und emotional daherkommen. Recht ungewöhnlich für ein Spiel dieser Art. Allerdings geht es auch recht drastisch zu, weshalb die Warnung vor dem Abspielen hier schon ernst genommen werden sollte.

Nichtdestotrotz erwartet Fans der Untoten Horden – und jene treten in "Days Gone" ja zum "Glück" in Unmengen auf – ziemlicher sicher ein spannendes und mit coolen Features gespicktes Spiel, dass den Erwartungen gerecht werden dürfte.

Ihr wollt keine E3-Konferenz und die darin stattfindenden Ankündigungen neuer Spiele verpassen? Dann werft einen Blick in unsere kurze und knappe Terminübersicht.